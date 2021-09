“Quello che hai fatto…”. Loretta Goggi, lacrime a Tale e Quale show. Carlo Conti costretto a fermare tutto

I Gemelli di Guidonia si aggiudicano la seconda puntata di Tale e Quale show. Hanno imitato i Bee Gees. Completano il podio al secondo posto un ex aequo per Francesca Alotta (che ha imitato Liza Minelli) e Simone Montedoro (che ha imitato Franco Califano), al quarto posto Deborah Johnson e al quinto posto Ciro Priello. Un’altra serata all’insegna delle imitazioni, della musica e dello spettacolo su Rai1 condotta da Carlo Conti.

La giuria è stata composta dal solito trio: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice a sorpresa della seconda serata è Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi. Classe 1987, l’imitatore ha affascinato il pubblico, imitando alla perfezione personaggi come Mara Venier, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Barbara D’Urso e Franca Leosini. È stato di certo, uno dei personaggi più amati di Made in Sud e spesso ha fatto anche delle incursioni a Domenica In.

Uno dei momenti più toccanti della serata è stata l’interpretazione di Simone Montedroro che ha cantato Tutto il resto è noia del grande Franco Califano. Una difficile interpretazione per l’attore che ha vestito i non facili anni di un cantante poliedrico e per questo motivo ancora più complicato da rendere in maniera credibile. Peraltro, la partenza è ad handicap visto che pronti via e Carlo Conti è costretto a intervenire bloccando subito l’attore a causa di un problema tecnico al microfono. La falsa partenza viene subito cancellata da una interpretazione molto intensa e commovente.





Durante l’interpretazione Loretta Goggi si commuove. La grande cantante e showgirl, giudice del talent vip musicale di Rai1, è stata celebrata da Carlo Conti in avvio di puntata per l’inizio della fiction Fino all’ultimo battito, che la vede protagonista nei panni di Margherita Ranieri. Loretta Goggi rende merito a Montedoro per l’interpretazione e lo fa con le lacrime agli occhi.

“Quella che ha fatto Simone Montedoro è stata anche una prova attoriale perché Franco Califano era attore oltre che poeta e cantante”. Il risultato, in effetti, è stato un classico Tutto il resto è noia depurato da ogni effetto déjà-vu. Assolutamente non facile e soprattutto per nulla scontato, visto che Montedoro cantante non è e che il pezzo è stato, come direbbe Lucio Dalla, “fatto a pezzi” milioni di volte in questi ultimi trent’anni.