Un altro venerdì alla grande per Carlo Conti: il suo Tale e Quale Show si aggiudica nuovamente la sfida degli ascolti, battendo la concorrenza diretta del GF Vip di Alfonso Signorini. I dati del 1 ottobre 2021 confermano un’ampia forbice tra gli affezionati al programma musicale in onda sulla tv di stato e quelli che seguono le vicende della Casa più spiata d’Italia.

Nel dettaglio, la terza puntata di Tale e Quale Show ha convinto 4.027.000 di utenti (il 24 settembre ne aveva intrattenuti 3.787.000 per il 21% di share), mentre la sesta del reality show di Canale 5 ha conquistato 2.487.000 spettatori (il 24 settembre erano 2.297.000 per il 15.8% di share). Le sorprese e i colpi di scena, però, non sono mancati in nessuno dei due programmi, così come la commozione. Loretta Goggi, che fa parte della giuria di Tale e Quale Show si è emozionata al punto che il conduttore toscano è stato costretto a fermare tutto.

Loretta Goggi si commuove, Carlo Conti ferma tutto

La terza puntata di Tale e Quale Show si è aperta con un omaggio a Loretta Goggi, che al momento è anche sul piccolo schermo con un ruolo nella fiction “Fino all’ultimo battito” su Rai1. Ma durante la diretta l’artista è stata di nuovo protagonista. È successo tutto “per colpa” di Simone Montedoro, che ha vestito i panni di Adriano Celentano e scatenato un ricordo e una forte emozione nella giurata.





La scorsa puntata il concorrente di Tale e Quale Show si era esibito in un’indimenticabile imitazione di Franco Califano e venerdì 1 ottobre ha interpretato “Una carezza in un pugno”, uno dei brani più famosi di Adriano Celentano e più romantici della canzone italiana. La regia ha inquadrato Loretta Goggi durante la performance: occhi illuminati e riempiti di lacrimoni.

Poi, valutando l’imitazione portata in scena a Tale e Quale Show da Simone Montedoro, l’artista ha ricordato: “Questo brano è stato il mio primo lento…”. Un ricordo intenso e toccante di gioventù che ha spinto Carlo Conti a cambiare il copione del suo programma. Ha fermato tutto e improvvisato, invitando la giudice al centro del palco per un altro lento, accanto al “finto” Adriano Celentano, proprio su quelle note.