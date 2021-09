Esordio col botto per Tale e Quale show, il programma in cui i vip imitano altri vip condotto da Carlo Conti su Rai1. In quasi 4 milioni hanno seguito la trasmissione con uno share pari al 22.5% di share, nella prima puntata che ha visto la vittoria dei Gemelli di Guidonia, che hanno portato sul palco l’imitazione di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, cantando Mille. Battuto il Grande Fratello Vip: il reality di Mediaset ha raccolto davanti alla tv una media di 2.001.000 telespettatori, con uno share del 14,70%.

C’era grande attesa per uno degli spettacoli di punta di Rai1. E Tale e Quale show non ha deluso: il pubblico ha apprezzato le esibizioni sul palco e anche i commenti della giuria che quest’anno si compone anche della new entry Cristiano Malgioglio che con i suoi commenti pungenti ha ravvivato la serata. La prima puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia Secondo posto ex aequo per Deborah Johnson (Donna Summer) e Francesca Alotta (Emma Marrone).

Debutto anche per Federica Nargi. A sostenerla da casa il compagno Alessandro Matri, che ha condiviso sul suo account Instagram alcune immagini della performance dell’ex Velina di Striscia la notizia. Da vero gentleman l’ex calciatore non ha fatto mancare un regalo di incoraggiamento alla sua compagna: al termine della serata l’ex velina ha trovato un mazzo di rose rosse nel suo camerino.





L’esibizione di Federica Nargi he ha fatto storcere il naso ai giudici (che l’hanno piazzata all’ottavo posto, su undici) e che Cristiano Malgioglio ha definito “disastrosa”. “Io sono di poche parole stasera per il semplice fatto che ti perdono questo disastro, ti premio solo perché sei una donna bellissima. Il resto non serve”. Più gentili gli altri giudici: “Mi chiedevo se questa Lamborghini ha cambiato carrozzeria perché mi sembra meglio, con tutto il rispetto per l’originale”, ha esordito Giorgio Panariello.

“Ovviamente non si può giudicare Elettra Lamborghini per la voce, ma per tutta la performance. Sei stata brava, Federica”. E ancora: “Volevo fare i complimenti a Federica perché ha cantato e ballato contemporaneamente dal vivo, non è una videoclip, sei più magra di Elettra Lamborghini fisicamente, ma sei stata brava. Finalmente uno show a Tale e Quale!”, ha chiuso Loretta Goggi.