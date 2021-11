“Così rovini tutto”. Cristiano Malgioglio senza pietà a Tale e Quale Show: concorrente asfaltato

Altra puntata piena di grandi emozioni quella di Tale e Quale Show. Si è trattato dell’ultimo appuntamento della trasmissione che poi riprenderà per la sfida tra i migliori di questa e della passata edizione. Hanno vinto i Gemelli di Guidonia che si sono aggiudicati la classifica finale: anche in questa occasione hanno stupito tutti con l’imitazione dei Beatles. Hanno vinto una targa e 30 mila euro da devolvere in beneficenza. I tre artisti hanno deciso di destinare il ricavato della vittoria all’AIRC, Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

La puntata si era aperta con un omaggio a Loretta Goggi per i 40 anni della sua Maledetta Primavera. Carlo Conti, prima di cominciare lo gara-spettacolo, ha consegnato alla giurata il Disco di Platino per le vendite del brano. Per l’occasione è stata Serena Auteri a imitare la cantante che si era esibita a Sanremo 1981. Una Loretta Goggi, visibilmente commossa, ha raggiunto il centro del palcoscenico e ha ritirato il premio commentando: “Ringrazio il mio pubblico, è tanto, mi vogliono bene.

Vincitore morale di questa edizione di Tale e Quale Show è stato Biagio Izzo che ha conquistato tutti e strappato applausi anche durante la serata finale con l’imitazione di Cristiano Malgioglio. Fuori dal torneo dei campioni, il pubblico avrebbe gradito vederlo ancora nello show con imitazioni che, pur non impeccabili, hanno puntualmente strappato un sorriso al pubblico. Promosso dai telespettatori anche Dennis Fantina che parteciperà al torneo dei campioni e che, per il web, avrebbe meritato una posizione più alta.





Biagio Izzo ha imitato Cristiano Malgioglio cantando la canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”. L’imitatore, appena giunto sul palco, si è rivolto a Malgioglio: “Guardati, ti rendi conto di quanto sei affascinante?”. Il giurato, ridendo: “Sei uguale a me”. Inutile dire che l’esibizione ha fatto divertire i giurati e il pubblico presente. “Ho impiegato più di quarant’anni per farmi un nome e cognome – afferma Malgioglio a fine esibizione – e tu in un minuto e quindici secondi, mi hai distrutto. Devi fare dei gesti morbidi con le mani, guarda come le muovo io”.

A lodare Biagio Izzo non solo nell’esibizione nei panni di Cristiano Malgioglio ma in generale nel suo percorso a Tale e Quale Show è stata Loretta Goggi, poco prima premiata da Carlo Conti, che tra le risate di tutti ha rivelato: “Devo a Biagio le più sane risate di questa edizione”.