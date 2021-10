E Tale e Quale Show domina ancora una volta gli ascolti del venerdì sera. Il programma su Raiuno di Carlo Conti vince di nuovo contro il GF Vip 6 di Alfonso Signorini. Niente da fare per il reality show in onda su Canale 5: anche i dati di venerdì 8 ottobre 2021 segnano una vittoria netta per Tale e Quale Show. Se l’anno scorso la sfida in molte prime serate è sembrata più equa, questa sesta edizione del GF Vip pare proprio non voler decollare.

Discorso diverso per l’appuntamento del lunedì sera anche se i quattro punti in più raggiunti il 4 ottobre, quando però non c’era molta concorrenza sugli altri canali, sono sfumati di fronte al seguitissima trasmissione condotta da Carlo Conti. Nel dettaglio, su Raiuno Tale e Quale Show ha raccolto davanti al piccolo schermo 4.204.000 di spettatori per il 21.8% di share, mentre su Canale 5 il GF Vip 6 2.641.000 di spettatori per il 17% di share. Altra certezza del programma in onda sulla prima rete la stroncatura di Cristiano Malgioglio per Alba Parietti, che ancora una volta non ha convinto il giurato.

Tale e Quale Show, il retroscena svelato da Giorgio Panariello

Venerdì scorso Alba Parietti ha vestito i panni di Patty Pravo che, a detta di Cristiano Malgioglio, avrebbe dovuto denunciarla. L’8 ottobre 2021, invece, la conduttrice e showgirl ha cantato la hit di Guesch Patti ‘Etienne’, ma non ha convinto proprio tutti. Bocciata per Malgioglio, secondo cui è stata fredda e “indemoniata”: “Madre mia io non so da che parte iniziare cara la mia Alba Parietti. Tu continui a dire che questo è stato il tuo cavallo di battaglia. A me però fa tanta tenerezza questa cavallo, perché tu la battaglia tesoro l’hai persa”.





“Eri talmente fredda come un ghiacciolo alla menta – ha detto ancora ad Alba Parietti il giudice – Per niente sensuale, dico davvero. Poi a un certo punto era come se avessi un demone dentro. Ma c’è per caso un esorcista da queste parti? L’altra volta hai detto che andrai all’inferno, io però all’inferno ho molti amici e non ti vogliono nemmeno lì”. A questo punto l’intervento di Giorgio Panariello, che ha svelato un retroscena.

“Prima è venuto da me Cristiano Malgioglio e mi ha detto ‘Alba è imbarazzante’. Io invece volevo scagliare una lancia a favore di Alba. Mi ha ricordato quel pezzo molto bene. Poi era molto sensuale ed ha azzeccato il timbro con la voce”. Anche per Loretta Goggi la performance non è stata affatto male: “A me invece devo dire che è piaciuta. Io l’ho trovato un bel numero. La parrucca però non c’entra niente con quella di lei. Io ho trovato bello questo pezzo che vi devo dire. Conosco bene la Patti. Devo dire che non ricordavo avesse usato questo look. Però per il resto a me Alba è piaciuta in questa esibizione”.