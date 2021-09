Tale e Quale show è tornato a fare compagnia ai telespettatori italiani. Il programma condotto da Carlo Conti è arrivato all’undicesima edizione: quest’anno è anche tornato il pubblico in studio, segno di una ritrovata normalità. In parte nuovi anche i giudici: confermati Giorgio Panariello e Loretta Goggi, ha fatto il suo debutto Cristiano Malgioglio (sempre pungente nei suoi commenti) e Vittorio Sgarbi (imitato da Claudio Lauretta).

La puntata è stata vita dai Gemelli di Guidonia che hanno portato replicato perfettamente le movenze e gli atteggiamenti di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, l’inedito trio di Mille. A tal punto da far esclamare a Loretta Goggi: “Ma è uguale!”, non appena Orietta ha fatto il suo ingresso in studio. Secondo posto ex aequo per Deborah Johnson (Donna Summer) e Francesca Alotta (Emma Marrone).

Uno dei concorrenti più attesi era Pierpaolo Pretelli: dopo la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, l’ex velino si è preparato a lungo per il debutto su Rai1. Per il suo esordio Pretelli ha indossato i panni di Ricky Martin e si è scatenato sulle note de La Mordidita, hit dell’artista portoricano. L’esibizione è piaciuta molto sia ai giurati di Tale e Quale Show che al pubblico. I commenti positivi e gli elogi nei confronti del 31enne si sono letteralmente sprecati.





Tuttavia c’è chi ha notato come Pretelli possa essere stato penalizzato dal trucco. Secondo alcuni utenti del web il trucco sarebbe stato poco somigliante a Ricky Martin: “Pierpaolo penalizzato un sacco per il trucco, ma non è neanche l’unico. Cambiamo truccatori?”, ha scritto furioso qualcuno su Twitter. “Dite al reparto trucco che mettere il fondotinta a Pierpaolo non lo fa assomigliare a Ricky”, ha aggiunto qualcun altro. “Peccato l’assenza di trucco, molto molto bravo Pierpaolo”, hanno ribadito diversi utenti.

La scarsa somiglianza fisica tra Pierpaolo Pretelli e Ricky Martin è stata notata anche da Loretta Goggi che, nonostante tutto, si è complimentata con l’ex gieffino per la sua performance. Pierpaolo Pretelli non è andato oltre il sesto posto nella classifica finale della prima puntata, capitanata dai Gemelli di Guidonia. Pierpaolo Pretelli è stato il secondo concorrente più votato sui social network (novità di questa stagione di Tale e Quale Show), ma i tre punti in più non lo hanno aiutato a scalare la classifica. Al termine della serata Pierpaolo ha ringraziato tutti i fan su Twitter per il sostegno e il supporto ricevuto: “Grazie di cuore a tutti, l’emozione era tantissima. Però sono felicissimo”.