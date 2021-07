“L’industria televisiva e cinematografica ha perso un artista di vero talento. Ha toccato l’anima a tutti quelli che la conoscevano ed è stata adorabile in tutti i sensi. La famiglia ha chiesto di pregare per lei e di rispettare la privacy in questo momento di terribile dolore”, ha detto la sua pubblicista Penny Vizcarra.

“Una gentildonna. Un gioiello di signora. Un’attrice sicura e premurosa che ha dato vita alle parole e le ha rese luccicanti. Sono grata che le nostre strade in questa vita si siano incrociate. Possa lei proseguire in pace e amore”, ha scritto Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith e sua co-protagonista in “The Inkwell”. “Uno spirito elegante, gentile e caldo – ha scritto ancora l’attrice ricordano la collega – Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Possa riposare nell’amore”.

Attrice di teatro molto apprezzata, Suzzanne Douglas ha recitato in molti film e serie tv di successo. È stata nel cast di “The Threepenny Opera”, si è esibita al fianco di Sting, poi “in The Tap Dance Kid” e “Wit”. “Sono così felice di poterti dire quanto ho amato il tuo lavoro”, ha aggiunto la vincitrice dell’Oscar Viola Davis sui social media . “Riposa in pace. Bella, talentuosa, danzante regina”.





Sezzanne Douglas, originaria di Chicago, aveva un invidiabile elenco di collaborazioni tra teatro, cinema e televisione. Ha recitato in “Whitney”, il film dedicato alla grande artista afroamericana Whitney Huston, nella pellicola School of Rock accanto a Jack Black e in The Inkwell.

Il suo volto è conosciuto anche dagli appassionati delle serie tv. Suzzanne Douglas ha infatti recitato in “The Parent ‘Hood”, “Bones”, “The Good Wife” e “NYPD Blue”. Nel 2019, è apparsa come la madre di uno dei personaggi principali in When They See Us ( Netflix ), diretto da Ava DuVernay. Sezzanne Douglas è morta all’età di 64 anni e la notizia è stata confermata mercoledì 7 luglio dall’emittente CNN.