Abbiamo avuto modo di assistere super divertiti alle peripezie che i naufraghi in Honduras vivono giorno dopo giorno. Tra liti per un chicco di riso e pipì fatte di fianco al luogo in cui si dorme… beh, questa edizione è la migliore di sempre. Ma non solo, perché tra tirate di capelli e riappacificazioni, il flirt sembra essere sempre dietro l’angolo.

Stiamo parlando del flirt reiterato nel tempo tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini, durante la loro permanenza in Honduras a Supervivientes, la versione iberica dell’Isola dei Famosi. Purtroppo non è capitato solo nella nostra edizione italiana, che i naufraghi fossero rimasti vittime di qualche incidente di percorso… forse però mai niente di così grave.

Gianmarco Onestini è stato morso da un ragno velenoso: il naufrago è stato soccorso prima da un altro partecipante di Supervivientes e poi dal medico della produzione. La stessa sorte è toccata anche ad un altro partecipante: si tratta del campione di surf Omar Sanchez. Lo spiacevole incontro ha avuto luogo nel corso della notte, in Honduras, ed è stato segnalato alla produzione al momento del risveglio dei due uomini. Sia Gianmarco Onestini che Omar Sanchez, infatti, si sono svegliati con un sospetto gonfiore alle gambe e un dolore lancinante.





Un altro naufrago, lo chef Alba,si è immediatamente attivato e ha tentato di comprimere e schiacciare il morso del ragno per far uscire dal corpo di Gianmarco Onestini e Sanchez il veleno iniettato. La pratica è stata davvero molto dolorosa e ha portato Gianmarco Onestini a lanciare diverse urla per sfogare la sofferenza provata.

Poco dopo, è giunto sul luogo anche il medico della produzione che ha nuovamente sottoposto alla procedura già attuata da Carlos Alba i due uomini feriti. Il ripetersi della pratica ha portato sia Gianmarco Onestini che Omar Sanchez a scoppiare in lacrime. Nonostante tutto Gianmarco Onestini ha annunciato di non avere intenzione di abbandonare il reality: “Non getto la spugna, vado avanti e continuo a lottare”. Contento lui!