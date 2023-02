Suor Cristina all’Isola dei Famosi. Proprio in questi giorni vi abbiamo raccontato alcune novità sulla nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. La data di inizio è infatti slittata dal 10 aprile, lunedì di Pasquetta, considerato giornata di scarso appeal per il pubblico, al 17 aprile. Inoltre sappiamo che mentre Vladimir Luxuria è stata confermata nel ruolo di opinionista, Nicola Savino sarà invece sostituito da Enrico Papi. E ora passiamo al capitolo concorrenti.

Fino a poche ore fa l’unico concorrente ufficiale era Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Niente da fare per Dayane Mello, mentre altri nomi in lizza sono: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando. Nelle ultime ore, però, sono stati fatti altri due nomi: quello di Pamela Camassa e poi lei.

È ufficiale, Suor Cristina all’Isola dei Famosi

L’abbiamo conosciuta a The Voice of Italy 2014 dove si aggiudicò il primo posto. Parliamo di Suor Cristina, ovvero l’ex Suor Cristina. La donna, infatti, ha tolto il velo e cambiato completamente vita. Ha iniziato a lavorare come cameriera e si è trasferita in Spagna. Presto, però, tornerà in Italia: è stata ufficializzata, infatti, la sua partecipazione come concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Lo ha reso noto TvBlog che annuncia anche la partecipazione di Alessandro Cecchi Paone insieme con il fidanzato Simone Antolini. Ma chi è Cristina Scuccia? Andiamo a scoprirlo. Parliamo di un personaggio che ha colpito l’immaginario collettivo e che negli ultimi tempi, con la sua ‘trasformazione’ ha continuato a far parlare di sé.

Nata nel 1988 a Vittoria, provincia di Ragusa, nel 2008 si è fatta suora: “Ho fatto questa scelta quando avevo 19 anni, quando ho incontrato le Suore Orsoline”. Proprio come Suor Cristina ha partecipato e vinto a The Voice of Italy. Poi la scelta di cambiare, di nuovo, vita, abbandonando il velo e diventando cameriera. Ora per lei arriva una nuova esperienza: ad aprile la vedremo protagonista all’Isola dei Famosi.

