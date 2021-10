“Come Angelina Jolie. Poi l’orrore…”. Clienti deturpate dal botox, finta dottoressa incastrata da Striscia la Notizia

Un numero sempre maggiore di donne – e di uomini – fa ricorso alla chirurgia estetica. I motivi sono i più svariati, dal tentativo di eliminare alcune imperfezioni a quello di cancellare l’inesorabile avanzata degli anni. Solo che tra i tanti professionisti seri capaci di ‘rimettere a nuovo’ visi e corpi di persone non a posto con sé stesse, beh ci sono anche tanti che se ne approfittano. Di ciarlatani e truffatori è piena l’Italia e il settore della chirurgia estetica non fa eccezione, anzi.

Basta guardare il servizio di Striscia La Notizia andato in onda giovedì a cura di Luca Abete. L’inviato ha scovato una dottoressa abusiva che su Instagram si presenta come “Specializzata in trattamento full face” con tanto di Master. Sul profilo la ‘scultrice di volti’ prometteva profili come Angelina Jolie e ci sono diverse foto a conferma. Solo che la persona in questione non è una dottoressa, né tanto meno una professionista.

Nonostante ciò la donna effettuava, abusivamente, filler e botox nel suo appartamento. La stessa avvisava le sue clienti che dopo l’operazione: “Potrebbero esserci reazioni allergiche, il viso potrebbe gonfiarsi. Io consiglio l’assunzione del cortisone per alleviare il gonfiore che altrimenti potrebbe essere permanente”. A questo punto Luca Abete con una telecamera nascosta e l’aiuto di una complice si è introdotto nella casa-studio.





La dottoressa abusiva ha addirittura ammesso tutto alla complice di Striscia La Notizia pensando che fosse una cliente. “Faccio questo lavoro da tre anni – le parole della finta professionista – ma non sono una dottoressa e non potrei aprire uno studio”. Quindi Luca Abete ha trovato la donna, ma quando stava per chiedergli una ‘mandibola alla Brad Pitt’ la donna è scappata a gambe levate. A nulla sono valse le richieste di fermarsi da parte dell’inviato di Striscia.

La donna ha anche negato di utilizzare il botox, mentre a telecamere nascoste aveva proposto proprio quel tipo di intervento. “Non lo faccio il botox. Assolutamente, se lo inventa lei” dice col fiatone a Luca Abete, ma le immagini video la inchiodano. Alla fine arriva una macchina e la dottoressa abusiva se ne va. L’inviato le chiede un’ultima cortesia: “Ci saluti Angelina Jolie…”.