Puntata molto particolare quella del 2 novembre di ‘Storie Italiane’, che ha vissuto anche dei momenti di tensione. La conduttrice televisiva Eleonora Daniele ha ospitato in videocollegamento il padre di Rossano Rubicondi, deceduto nei giorni scorsi ad appena 49 anni. Con il genitore Claudio ha voluto soffermarsi sugli ultimi mesi di vita dell’attore, ex protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’. Ma una frase del papà ha fatto intervenire bruscamente la presentatrice, che l’ha praticamente redarguito in diretta.

Mara Venier, durante ‘Domenica In’, non è riuscita a trattenere le lacrime e lo ha ricordato in questo modo: “L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno. Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui. A Rossano voglio dedicare questo filmato”. Dove lui si esibiva a ‘Ballando con le stelle’.

Durante la conversazione con il genitore di Rossano Rubicondi, ovviamente provato dalla perdita del figlio, Eleonora Daniele ha però ascoltato delle parole che non le hanno fatto piacere: “Perché Riccardo, che è il fratello più grande, cercava di consigliarlo e redarguirlo. Gli diceva di non fare certe cose, perché il fatto è che Riccardo è più posato e serio di Rossano. Lui invece faceva cose, ha fatto delle parti al cinema e frequentava chiunque. Non si poneva il problema se fossero donne, uomini o gay”.





A quel punto Eleonora Daniele ha preso la parola e interrotto il papà di Rubicondi: “E questo cosa c’entra, scusami? Non vorrei andare oltre, ti prego, io sono una sempre in prima linea su ogni battaglia. Quindi non mi parlare così, offendi la sensibilità di tante altre persone. Non c’è differenza, ognuno ha il proprio orientamento ed è bello così. Capisco il tuo dolore, ma attenzione a come parli di certe cose. Scusami, ma devo dirtelo. Ricordati che sei comunque sempre in televisione”.

Tensione tra Eleonora Daniele e il padre DI Rossano Rubicondi#StorieItaliane pic.twitter.com/kJYZaS6FUp November 1, 2021

E il genitore di Rossano Rubiconi ha replicato così ad Eleonora Daniele: “Ma non ti capisco, io sto qui e se tu vuoi che io parlo e devo stare attento a quello che dico allora lasciamo perdere. Non è il momento di prendere rimproveri da nessuno, nessuno si deve permettere di rimproverarmi”. Momenti dunque di grande tensione, mentre si parlava di un drammatico fatto.