Di recente Carolina Marconi ha mostrato i segni dell’intervento al seno per rimuovere il brutto male che ha scoperto mentre faceva delle analisi per sottoporsi ad una gravidanza assistita: “Mancava solo la mammografia x sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette… ero felicissima ricordo anche quel giorno come ero vestita ..un vestitino nero con i fiorellini ed un capottino rosa .. doveva essere il giorno più bello dalla mia vita perché mancava solo quel Benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me … invece è stato il giorno più brutto perche in un attimo la mia vita è crollata di botto”.

Come ha raccontato in lacrime a Verissimo, Carolina Marconi ha avuto la notizia del tumore al seno nel momento in cui mai se lo sarebbe aspettata. Non ha mai smesso di lottare né di sorridere e si è aggrappata alla vita in maniera ancora più forte. Il suo sogno di diventare mamma l’ha resa una donna ancora più forte e oggi con un’incredibile forza d’animo riesce a vedere quel che le è successo con uno sguardo di ottimismo.

L’ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. E anche in questa occasione ha mostrato la sua grande forza d’animo e lo spirito guerriero con cui sta affrontando la malattia. “Io sto bene, la sto vivendo serenamente e con forza. A volte non so nemmeno dove l’ho trovata”, spiega a Storie Italiane. “Mi mancano sei cicli di chemio bianca, dico sempre che il 10 novembre finisco tutto e farò una grande festa”, racconta.





Carolina Marconi si emoziona sempre quando parla della sua storia, quella che tutti i suoi fan conoscono bene perché l’hanno seguita passo dopo passo tramite il suo profilo Instagram: “Sono orgogliosa di essere donna, tutte le donne che mi hanno scritto mi hanno tranquillizzata e non mi hanno fatta sentire sola. Uso Instagram come un diario”, spiega Carolina. Tuttavia quando ci si espone sui social c’è sempre il rischio di imbattersi in giudizi che fanno male.

Alcuni l’hanno accusata di spettacolarizzare il suo dolore e di farsi pubblicità attraverso la malattia. A tal proposito è intervenuta Eleonora Daniele che sul tema è entrata a gamba tesa e ha voluto indirizzare un messaggio a tutti coloro che hanno criticato Carolina Marconi: “Ci sono un sacco di cretini, perché siete dei cretini. Ma come vi permettete di toccare la forza e il coraggio di una donna che decide con grande umiltà di condividere la sua vita e un momento così fragile? Siete dei cretini”.