Ballando con le Stelle, il popolare conduttore Mediaset sarà uno dei concorrenti. Altro colpaccio di Milly Carlucci che con il suo staff sta lavorando per completare il cast dello show che partirà il 21 ottobre su Rai1. Nei giorni scorsi c’è stata qualche polemica relativamente all’età dei partecipanti: “Non voglio fare Age shaming, per carità – ha scritto un’utente – ma possibile che la concorrente più giovane abbia 40 anni?”. Critiche provocate dall’annuncio della partecipazione del giornalista 72enne Antonio Caprarica.

Questi gli altri concorrenti finora ufficializzati a Ballando con le Stelle 2023: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura, Giovanni Terzi e Paola Perego. Nelle ultime ore, inoltre, è stata ufficializzata anche l’ex Bonas di Avanti un altro (il game show del preserale di Canale 5 di Paolo Bonolis) Sara Croce. Nella mattinata di oggi, giovedì 21 settembre, il profilo Instagram ufficiale del programma ha pubblicato un video annunciando un nuovo concorrente: si tratta di un volto molto noto e amato dal pubblico.

Leggi anche: “Ma ce la fanno a ballare?”. Ballando con le stelle, altro concorrente over 70: critiche del pubblico





Il video-annuncio di Ballando con le Stelle sul nuovo concorrente

Come per gli altri concorrenti anche in questo caso il profilo Instagram di Ballando con le Stelle ha annunciato la presenza di un nuovo partecipante con un simpatico video. Il nuovo concorrente è il conduttore Teo Mammucari. È lui stesso a fare l’annuncio: “Eccomi, sono Teo, ciao a tutti! Mi hanno chiesto ‘Sei pronto per Ballando con le Stelle?’, ho detto ‘Assolutamente sì’.

Teo Mammuccari ha poi ironicamente aggiunto: “Mi raccomando, ci vuole postura, equilibrio… guardate che equilibrio che ho io…”. Il conduttore, infatti, si riprende mentre viaggia su una monoruota elettrica: “Sto camminando su una ruota, dunque equilibrio, postura, testa alta – dice il noto conduttore – Sono stato 12 anni campione di tango e di valzer. Ho vinto il campionato del mondo di valzer viennese in Austria, insomma sono un mito! Ci vediamo a Ballando con le Stelle”.

E voi, ci credete che Teo Mammuccari sia un campione di ballo?! Mah, staremo a vedere. Di sicuro il suo arrivo è stato commentato positivamente da molti utenti: “Oh!!! Finalmente un personaggio simpatico!!!!”, “Teo bentornato in Rai!!❤️👏👏👏” e “Non so perché, ma sono contenta ci sia anche lui. 😄”. Anche se qualcuno ha notato: “Senza casco?”. Effettivamente riprendersi col cellulare mentre viaggia sulla monoruota e per giunta senza casco non è sembrato un comportamento molto prudente…

Da Mediaset alla Rai, Milly Carlucci si prende anche la “bona” di Canale 5 a Ballando con le Stelle