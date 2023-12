Sportello di Forum, brutte notizie per Barbara Palombelli. Ha avuto vita breve l’esperimento di Mediaset che ha voluto sdoppiare il fortunato programma in cui vengono presentati casi da tribunale. Oltre al solito appuntamento delle 14 su Rete4 Barbara è andata in onda la sera alle 20 sempre sullo stesso canale.

L’obiettivo era vedere se ci fosse la possibilità di fare da traino al nuovo programma di Bianca Berlinguer in partenza in prima serata il prossimo 8 gennaio 2024 sempre sullo stesso canale. Nonostante gli ottimi ascolti pomeridiani Lo Sportello di Forum non ha avuto lo stesso successo nel serale.

L’esperimento dello Sportello di Forum e la decisione Mediaset

Dopo solo tre giorni di esperimento Lo Sportello di Forum nel serale è stato cancellato. La scelta di Mediaset di proporre le puntate in replica alle 20 si è rivelata fallimentare. Basta dare uno sguardo agli ascolti, come riportato da Davide Maggio sul suo portale. Ieri sera, mercoledì 20 dicembre, il programma condotto da Barbara Palombelli nella fascia preserale in replica ha raggiunto i 298mila spettatori e l’1,6% di share.

Nei due appuntamenti precedenti le cose erano andate leggermente meglio con il 2,2% di lunedì e l’1,9% di martedì. Invece ad esempio la soap Tempesta D’Amore andato in onda prima ha conquistato 398mila telespettatori con il 2,4% di share. Ecco dunque che i vertici del Biscione sembrano ora intenzionati a seguire un’altra strada per fare da traino al programma di Bianca Berlinguer.

Per aumentare gli ascolti del programma di Bianca in onda da gennaio Mediaset starebbe pensando alla replica della soap turca di successo Terra Amara. Si tratterebbe di una soluzione peraltro a basso costo. Le repliche dello Sportello di Forum andranno in onda nella consueta fascia pomeridiana fino al 6 gennaio.

