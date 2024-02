Colpo di scena su Lorenzo Biagiarelli. Dopo l’addio a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, motivato ufficialmente nelle scorse ore, lo chef ha annunciato comunque il suo ritorno in tv. Ha voglia di rimettersi in gioco il prima possibile e la prima occasione avverrà nella pre-serata del 15 febbraio, infatti sarà protagonista in una delle trasmissioni televisive.

Quindi, Lorenzo Biagiarelli non ha dato l’addio definitivo alla televisione ma solo al programma di Antonella Clerici dopo il caso Giovanna Pedretti, la ristoratrice suicida. Il web si era scagliato contro di lui e la compagna Selvaggia Lucarelli, accusati di averla trattata malamente per via della presunta recensione negativa falsa di un cliente del locale della donna, che insultava gay e disabili. Ora per lui c’è il ritorno in tv.

Lorenzo Biagiarelli, ritorno in tv dopo l’addio ad Antonella Clerici

Lorenzo Biagiarelli, prima di annunciare il ritorno in tv ma stavolta a Mediaset, aveva spiegato sul caso Pedretti: “Non posso né voglio chiedere scusa, come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare, per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio ovviamente mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio. Comunque non ci sono più le condizioni per restare a È sempre mezzogiorno”.

In un’Instagram story successiva alla sua presa di posizione e all’annuncio dell’addio alla Clerici, Biagiarelli ha comunicato che sarà protagonista su Rete 4: “Comunque stasera torno in tv! Ci vediamo da Bianca Berlinguer per parlare di cibo, ambiente, futuro e trattori“. L’appuntamento sarà con la trasmissione Prima di domani, che la conduttrice presenta dal lunedì al venerdì alle 20.30.

Chissà se Bianca Berlinguer gli porrà delle domande anche sul delicato discorso che lo ha fatto finire nella bufera, ma sicuramente per lui sarà una prima ripartenza dopo il caos mediatico.