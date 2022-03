Notizie non proprio belle per Stefano De Martino, che ha avuto una forte discussione con una persona molto nota nel mondo della televisione. Si è materializzato uno scontro verbale, che andrà in onda nel piccolo schermo nelle prossime ore, e che farà dividere sicuramente il pubblico. C’è chi prenderà le difese del ballerino e conduttore televisivo e chi invece si scaglierà contro di lui, dando ragione alla sua ‘nemica’ del momento. E non sarà semplice trovare quindi un compromesso.

Di Stefano De Martino si è parlato soprattutto a livello sentimentale nell’ultimo periodo. Che si è riavvicinato a Belen Rodriguez. Nessuno ha mai ufficializzato la notizia, ma in queste ore Belen Rodriguez ha pubblicato un video a luci soffuse in cui si filma a letto con qualcuno che sembrerebbe proprio Stefano De Martino. Alla fine del filmato la showgirl argentina mostra le dita con il segno di vittoria, come a dire: “Finalmente ce l’abbiamo fatta”. Ma vediamo stavolta cosa è successo adesso.

Nella serata del 19 marzo andrà in onda su Canale 5 la prima serata del serale di ‘Amici 21’ e tra i giudici del talent show di Maria De Filippi ci sarà Stefano De Martino, coadiuvato dai colleghi Emanuele Filiberto e Stash. E nel corso della puntata, stando alle anticipazioni di ‘Blasting News’, avverrà uno scontro tra lui e una protagonista del programma. Grande tensione in studio e per la padrona di casa non sarà stato sicuramente facile tenere a bada entrambi. Vediamo cosa sarebbe accaduto.





Ad essersi battibeccati Stefano De Martino e la maestra di ballo Alessandra Celentano. La ragione dello scontro i commenti poco carini dell’insegnante di ‘Amici 21’ nei confronti della ballerina Serena, che per la donna sarebbe inadatta a ballare. Stefano ha invece altre idee e ha ribattuto alle critiche della Celentano. Non è dato sapere che tipo di parole siano volate, quindi bisognerà attendere la trasmissione della prima puntata del serale per comprendere il livello raggiunto dal loro litigio.

La prima eliminata di ‘Amici 21’ è Alice Del Frate, la ballerina del team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini che nella scuola ha raccontato la sua difficile adolescenza tormentata dai disturbi alimentari. A finire al ballottaggio, inoltre, sono finiti cantante Gio Montana e il ballerino Christian Stefanelli. E proprio Gio Montana, stando ad alcune voci, dovrebbe essere il secondo eliminato nella scuola.