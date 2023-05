Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, amore finito dopo 9 anni. L’annuncio a sorpresa è arrivato un paio di settimane fa e a mezzo social, con un lungo post apparso sui profili di entrambi. Poi tanto l’ex parlamentare quanto l’ex gieffino hanno rilasciato diverse interviste anche in tv. Sono stati da Mara Venier, a Domenica In e anche da Barbara D’Urso, che conosce molto bene la loro storia, a Pomeriggio 5. E proprio in quest’ultima trasmissione gli ormai ex fidanzati avevano parlato di matrimonio con tanto di preparativi davanti alle telecamere.

Avevano annunciato le nozze Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta e invece è finita. “Ci siamo lasciati con amore, con molta razionalità e con molto rispetto l’una per l’altro”, ha ribadito lei nello studio di Pomeriggio 5, nell’intervista andata in onda il primo maggio. Ma anche lei, proprio come Simone, non riesce a trattenere il pianto mentre rivede sullo schermo i momenti trascorsi con lui.

Stefania Pezzopane in lacrime per Simone Coccia Colaiuta

A Barbara D’Urso, proprio come già fatto a Mara Venier, l’ex parlamentare spiega le difficoltà affrontate durante la relazione con l’ex: “Simone veniva usato contro di me per il mio impegno politico, ogni campagna elettorale era difficile. Questo non è stato il motivo della fine dell’amore, però per nove anni abbiamo dovuto affrontare denunce, persone violente sui social, tensione politica che mi costringeva a lavorare il triplo“.

La storia è chiusa ma i rapporti no. Anche Stefania Pezzopane conferma che si sentono spesso, ma non si sbilancia su un eventuale ritorno di fiamma: “Noi ci siamo lasciati con molta razionalità e con molto rispetto l’uno per l’altra. Vedevamo che gli interessi cambiavano e, ormai, era sempre più grande il tempo che ognuno viveva per sé e non insieme“.

Il pubblico di Canale 5, che come detto ha visto nascere e crescere questa loro storia d’amore, non è però tanto convinto. Dopo aver visto e sentito le interviste di entrambi inizia infatti credere che sia tutta una messa in scena, come si legge tra i commenti al video di Pomeriggio 5. Solo una trovata pubblicitaria per far parlare di loro. Addirittura c’è chi parla di un reality per lui e chi li definisce “ridicoli”. I telespettatori non si spiegano perché nessuno dei due dica che questa storia è finita in modo definito e lasci al contrario sempre una porta aperta.