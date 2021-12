“Perché sono dimagrita”. Stefania Orlando, dopo il GF Vip stava andando in pezzi: la rivelazione in diretta tv

Stefania Orlando, tutta la verità sul dimagrimento. Nella vita della showgirl, non sempre il successo professionale è andato di pari passo con quello sentimentale. Negli ultimi tempi, infatti, Stefania Orlando, reduce dall’esperienza vissuta nella casa del GF Vip, ha dovuto affrontare un momento non del tutto facile con Simone Gianlorenzi. Ma durante l’intervista nello studio di Verissimo, un altro dettaglio non è sfuggito alla padrona di casa.

Ed è proprio dall’esperienza del GF che si parte. La showgirl ha rivelato quanto sia stato difficile tornare a una quotidianità: “E’ stato difficile. Ho fatto prestissimo ad abituarmi dentro alla Casa, ma riappropriarmi della mia vita è stato difficile. La prima volta nella vita avevo assaporato la possibilità di non aver responsabilità e di essere egoista. Questo egoismo lo riconosco solo ora”.

A Silvia Toffanin non è sfuggito un dettaglio, ovvero il dimagrimento di Stefania Orlando, che la showgirl ha attribuito proprio al periodo emotivamente difficile vissuto dopo l’esperienza del GF Vip: “Avevo un senso di rifiuto nei confronti di tutte le persone che amavo, anche di mio marito. Non che avessi qualcosa nei suoi confronti, o che non lo amassi più, ma non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima. Ero chiusa a riccio”.





Nessuna crisi di coppia, ma solo un momento di riflessione che un po’ tutti sono chiamati a vivere. Ma l’amore coniugale non si tocca, Stefania aggiunge a proposito del marito: “E’ l’unica persona che mi ha sempre capita, e quindi avevo questo forte senso di colpa nei suoi confronti, ma non lo ammettevo neanche a me stessa”.

E per concludere: “Lui ha saputo aspettare senza premere sull’acceleratore. Ha capito che sua moglie era tornata fisicamente dalla Casa ma doveva ancora tornare spiritualmente. E poi sono tornata riprendendo tutto in mano”.