Stefania Orlando ha inciso il suo nuovo brano musicale ‘Bandolero’, che si è proposto come uno dei prossimi tormentoni estivi. Dopo l’esperienza al ‘Grande Fratello Vip’, si è dunque lanciata nuovamente nel mondo musicale nella speranza di raggiungere i risultati sperati. La donna è stata però ospite nella puntata dell’8 giugno de ‘La Vita in diretta’ e qui si è resa protagonista di una dichiarazione che potrebbe aprire un’enorme discussione e far scoppiare non poche polemiche con un personaggio famoso.

Alcuni giorni fa l’ex gieffina si è invece immortalata in una foto a dir poco bollente. Impossibile trattenere i fan che nel giro di pochi minuti non hanno potuto che commentare lo scatto complimentandosi con lei. Un corpo statuario e una pelle candida: Stefania Orlando nello scatto appare sexy come non mai. E non potevano di certo mancare, accanto agli apprezzamenti, sospetti sul fatto che qualcosa starebbe bollendo in pentola. Ma andiamo a vedere cosa è successo nelle scorse ore.

Stefania Orlando è stata tirata in ballo su un argomento che è ancora molto spinoso, nonostante siano passati più di dodici mesi dall’avvenimento. Si è trattato di un fatto che è stato notizia principale per diverso tempo, almeno fino a quando è poi scoppiata la pandemia da coronavirus. E gli strascichi di ciò che è accaduto all’epoca continuano ad esserci ancora oggi, visto che la vicenda si dovrebbe concludere davanti ad un giudice. E l’ex gieffina ha tuonato clamorosamente contro un cantante.





Alberto Matano ha interpellato Stefania Orlando sulla lite tra Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020. E proprio su Bugo ha detto: “Ma chi lo conosceva, scusami? Sinceramente il pubblico nazional popolare non lo conosceva prima di Sanremo e dopo tutta questa faccenda lo ha conosciuto ancora di più”. Quindi, una vera e propria provocazione nei confronti dell’artista, che è in causa con l’ormai ex amico. E chissà se Bugo vorrà replicare a questa frase della conduttrice televisiva italiana.

Bugo avrebbe chiesto una somma considerevole, pari a 240 mila euro prevista per il risarcimento, e una notizia che ha fatto tremare le mani da mettere nel portafoglio di Morgan. A diffondere la notizia il magazine Rolling Stone, che ha reso noto di aver contatto gli avvocati di Castoldi che avrebbero confermato la vicenda giudiziaria in corso. Non resta che capire come si concluderà questa incredibile vicenda.