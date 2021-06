Stefania Orlando è stata una delle protagoniste indiscusse all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Molti telespettatori già la conoscevano per le sue esperienze in tv. Ma a Cinecittà ha mostrato tutto il suo carattere e tutta la sua maturità. Nella casa è diventata un punto di riferimento per tutti i suoi coinquilini e ha stretto un grande rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi, che poi ha vinto il reality. Appena uscita dalla casa, sono iniziate a fioccare le proposte lavorative.

E tra le tante ospitate, ci sono quella a La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. Rivederla opinionista di un programma Rai dopo 6 mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello VIP è stato curioso e ha fatto il suo effetto. Per l’occasione il padrone di casa ha riservato un benvenuto tutto particolare per la showgirl: “Finalmente! Bentornata a casa Stefania! Questa è Via Teulada ed è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti, quindi – ripete – bentornata a casa”.

Secondo quanto riporta TvBlog, sembrerebbe che l’ex gieffina sia entrata nel radar di Carlo Conti, che ne avrebbe notato le doti artistiche. I suoi timidi passi nel mondo della musica, nel quale si è affacciata con un singolo in radio che ne ha messo in evidenza il talento nel canto, stanno quindi iniziando a portare i primi frutti. La partecipazione a Tale e Quale Show potrebbe anche essere la porta principale per un eventuale ritorno in Rai alla conduzione. Per il momento, non sono arrivate conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Alla fine della sua avventura al GFVip, Stefania Orlando aveva però dichiarato di essere pronta al ritorno in tv ma di volersi prendere un periodo di pausa soprattutto dai social, che aveva abbandonato dopo la finale del reality per dedicarsi alla famiglia.





In attesa di novità sulla prossima stagione tv, Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha parlato dei primi momenti appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Il ritorno alla quotidianità non è stato semplice: “È destabilizzante, non ci si abitua da un giorno all’altro. Mi sono aggrappata a mio marito, al mio cane, al mio migliore amico”.

Quando nell’intervista su Mio le viene chiesto se pensa che le donne possano vedere in lei una figura in cui identificarsi, Stefania Orlando dimostra tutta la sua lucidità. Questa è stata la sua risposta: “Non lo so, non ho mai voluto essere un esempio, se qualcuno di identifica in me mi fa piacere. In qualche modo è successo: donne adulte come me, in certi contesti si sono identificate”.