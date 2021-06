Stefania Orlando, ora la voce corre alla velocità della luce: un clamoroso ritorno

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ma, uscita dal reality di Alfonso Signorini non si può certo dire che la showgirl romana sia rimasta con le mani in mano. Da tempo la conduttrice si dedica alla musica e ha scritto diversi brani. È dal 2010, in particolare, che Stefania si diletta con le canzoni. Prima con “Crazy Dance”, poi l’anno successivo il singolo “A Troia”, col quale denunciava il “sistema malato”. Nel 2012 escono “Frappé” e “Vita bastarda”.

E proprio appena un mese fa è uscito il singolo “Babilonia” che punta a diventare uno dei tormentoni estivi del 2021. Ma è di appena quattro giorni fa, ovvero il 14 giugno scorso, l’uscita del suo ultimissimo brano, cioè “Bandolero”. Ma le novità non finiscono qui. Intanto da alcune settimane Stefania Orlando è opinionista a “La vita in diretta”. Inoltre, a partire da settembre, con ogni probabilità entrerà a far parte del cast del nuovo “Tale e Quale Show”. L’ultima notizia, poi, è una vera bomba per i fan…

Durante un’intervista a Panorama Stefania Orlando aveva detto: “Nell’immediato ho preferito dire dei no e rifiutare diverse cose. Ma sono arrivate anche proposte molto interessanti, tuttora in piedi, che si potrebbero concretizzare a settembre”. E queste sono le parole di Tommaso Martinelli nella sua rubrica su Vero: “Stefania potrebbe tornare a vestire i panni di padrona di casa di un nuovo format su Rai Uno”. Insomma, qualcosa bolle davvero in pentola.





Al momento non si hanno altri dettagli su quale potrebbe essere il nuovo programma di Stefania Orlando. Ma intanto, sempre sulle pagine di Panorama, leggiamo: “L’importante è seguire le proprie esigenze, almeno per me è stato così. Ho fatto un po’ di detox dalle telecamere: ho preferito stare con la mia famiglia e gli amici e recuperare il tempo perduto. Confesso di sentirmi una donna realizzata, ma se proprio devo sognare, vorrei un mio programma, un talk dove confrontarmi con gli ospiti su tutti gli argomenti”.

Dunque eccolo il format che potrebbe fare al caso di Stefania Orlando. E non è detto che in Rai stiamo pensando, e lavorando, proprio a questo. “Credo – dice la bionda conduttrice – che lo potrei gestire con estrema sicurezza. Vorrei avere la fiducia di una rete, quella che forse è mancata in questi anni. Se con le telepromozioni ho chiuso? Sì, ne ho fatte tante e ho deciso di archiviare quel capitolo”.