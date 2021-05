L’esperienza al Grande Fratello Vip ha ulteriormente aumentato la notorietà di Stefania Orlando. Apprezzata conduttrice, la bionda della tv ha tirato fuori il suo carattere all’interno della casa più spiata d’Italia e ha mostrato tutto il suo coraggio e la sua bravura. Il pubblico già la conosceva, ma ha avuto modo di apprezzar tante sue doti seguendola giorno per giorno.

La sua permanenza al GF Vip è stata caratterizzata dal forte legame di amicizia che ha stretto con Tommaso Zorzi, tanto che per i due è stato coniato il nomignolo di “Zorzando”. Ora per gli ex gieffini si stanno aprendo tantissime porte nel mondo della tv. L’influencer milanese è diventato opinionista fisso dell’Isola dei famosi e ha condotto “Il Punto Z” su Mediaset Play. Mentre per Stefania Orlando le proposte non mancano e c’è ci le ha già messo gli occhi addosso.

Si tratta di Carlo Conti che come prossima concorrente di Tale e quale show, l’edizione 2021 dello show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy in partenza dal prossimo mese di settembre nei venerdì di Rai1. Lo scrive TvBlog: “Stefania Orlando ha tutti i numeri per partecipare a questo programma, infatti è anche un’ottima cantante, oltre che una brava conduttrice televisiva”. E Tale e Quale Show sembra essere il luogo giusto per consacrare o rilanciare personaggi del mondo della televisione, come è successo in passato con Serena Rossi, Fabrizio Frizzi o Amadeus, per citarne alcuni.





Stefania Orlando è stata di recente più volte ospite de La Vita in Diretta e il conduttore Alberto Matano l’ha accolta così: “Bentornata a casa!”. E allora TvBlog si chiede: “Che sia questa la porta d’ingresso per Stefania che la porti nel corso del 2022 alla conduzione in Rai? La cosa appare molto probabile, la sua professionalità e la sua gavetta possono davvero far comodo alla televisione pubblica nei prossimi mesi”.

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha deciso di dosare la sua presenza in tv: “Sento la necessità di tranquillizzare una parte di voi che non mi avete visto in Tv… È anche una mia scelta di non andare nei programmi perché ho bisogno di stare per i fatti miei, sto lavorando, sto facendo musica. Nessuno non mi vuole e non c’è niente sotto. Tutto va bene. Voi intanto continuate a sostenermi con grande positività che non ve ne pentirete. Succederanno delle cose, ma non sono nell’immediato. Poi ragazzi lo sappiamo, la fretta non è mai una buona consigliera”. Ora, per lei, pare essere arrivata la proposta giusta.