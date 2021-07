“Sei splendida”. La ‘nuova’ Stefania Orlando: il cambio look ‘tramortisce’ anche il marito Simone

Una delle vippone preferite all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è sempre molto attiva sui social. A dimostrazione di quanto affermato, nelle ultime ore la ex gieffina è ritornata ad allietare i suoi fan con nuovi video che ne immortalato il recente cambio di hair style.

La cantante romana ha infatti deciso di dare una ventata di novità al suo aspetto, puntando un occhio critico e di cambiamento specificatamente sulla sua folta chioma da Barbie. Come l’ha presa il suo dolce Maritino Simone Gianlorenzi?! Beh questa è una reazione tutta da scoprire!

Showgirl, cantante e donna forte: Stefania Orlando ha deciso di rendere la sua chioma ancor più luminosa, pronta a brillare più che mai sotto i raggi del sole a-a-bronzatissima e già sulla cresta dell’onda. Avete visto che splendida chioma estiva? Dal canto suo il marito Simone Gianlorenzi, una volta scoperto il cambio look della partner in crime, non ha potuto fare a meno che complimentarsi.





Salita alla ribalta del gossip per la ricrescita nera sfoggiata nella Casa di Cinecittà, Stefania Orlando nelle ultime ore ha deciso di affidarsi al suo parrucchiere di fiducia per riprendere ciò che le era sfuggito di mano. Malgrado le critiche, l’ex compagna di Andrea Roncato non ha mai sofferto l’effetto ricrescita, accostandosi alla tendenza capelli che vuole le donne del 2021 più nature e chilling possibile.

Stefania Orlando ha scelto di dire addio a quelle ciocche scure, dedicandosi a un biondo super chiaro e acceso, che le ha regalato un color block non indifferente. Apparsa assai entusiasta della scelta, Stefania ha tuttavia tenuto a precisare che questo non è ancora l’effetto finale. Con altre sedute, successivamente, diventerà ancora più bionda.