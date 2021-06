“Buongiorno così”. Stefania Orlando bollente: la foto senza veli e ‘prende fuoco’ Instagram

Un terzo posto più che meritato, anche se per molti avrebbe dovuto vincere lei al GF Vip. Stefania Orlando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia con i presupposti di arrivare al pubblico italiano in tutta la sua genuinità. E il risultato è stato più che soddisfacente. Aspettative mai tradite e questo fino all’ultimo, anzi ben oltre le pareti della casa del GF Vip.

Ormai i suoi fan hanno avuto modo di godere della sua nuova immagine anche in seguito alla pubblicazione del video del suo singolo, diventato iconico in poco tempo. Basta solo nominare Babilonia e tutti non possono che ricollegare al titolo la splendida Stefania Orlando. E se un successo attira a sè ulteriore successo, nel gioco delle probabilità, l’ex gieffina ‘rischia’ di mirare ancora più in alto.

Nuovi progetti in vista? In attesa di una conferma ufficiale da parte della diretta interessata, Stefania Orlando non fa che attirare su di sé tutte le attenzioni. Nelle ultime ore proprio su Instagram ha pubblicato una foto a dir poco bollente. Impossibile trattenere i fan che nel giro di pochi minuti non hanno potuto che commentare lo scatto complimentandosi con lei.





Un corpo statuario e una pelle candida: Stefania Orlando nello scatto appare sexy come non mai.E non potevano di certo mancare, accanto agli apprezzamenti, anche i sospetti che qualcosa di nuovo stia davvero bollendo in pentola. Potrebbe trattarsi di un provino? Su TvBlog si legge: “La terza classificata dell’edizione dei record del Grande fratello vip 5 ha conquistato Carlo Conti, che ha messo gli occhi su di lei come prossima concorrente di Tale e quale show”.

“Stefania Orlando ha tutti i numeri per partecipare a questo programma, infatti è anche un ottima cantante, oltre che una brava conduttrice televisiva. Ora per lei dunque si prospetta il ritorno in Rai stavolta nelle vesti di concorrente di Tale e quale show. Che sia questa la porta d’ingresso per Stefania che la porti nel corso del 2022 alla conduzione in Rai? La cosa appare molto probabile, la sua professionalità e la sua gavetta possono davvero far comodo alla televisione pubblica nei prossimi mesi”.