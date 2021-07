“Sono troppo triste”. Stefania Orlando scompare dai social, poi torna. Ma turbata da ciò che è successo

Stefania Orlando è solita dare il suo buongiorno ai fan del suo profilo Instagram, ma stavolta non è stato così e tutti hanno iniziato a preoccuparsi. Visto che ormai il popolo della rete era in fermento per cercare di scoprire cosa fosse successo, è stata la stessa ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ a spiegare i motivi che l’hanno allontanata dal mondo virtuale. E tutti hanno subito compreso il suo stato d’animo, visto che sono milioni le persone che si trovavano nelle stesse identiche condizioni.

Nella giornata del 5 luglio era comparsa per annunciare una cosa importante in termini di prevenzione: “Oggi è lunedì, un giorno che ci sta un po’ antipatico. Oggi io ho lo screening mammario, ho le visite che faccio ogni anno per la prevenzione, ho sempre un po’ paura, lo ammetto ma bisogna farle. Pensatemi intanto e fatelo anche voi se siete nell’età giusta per farlo, altrimenti non fa mai male”. Dunque, si è sottoposta a questa visita al seno per scongiurare che possano emergere problematiche più serie in futuro.

Dopo ore di assenza Stefania Orlando è ricomparsa sul noto social network e ha spiegato nei dettagli il perché del suo stato d’animo sotto i tacchi: “Oggi non sono felice come gli altri giorni, perché la notizia di ieri mi ha rattristata. Sono molto triste. Scusate, ma sono ancora stordita da questa notizia, non me la sentivo di darvi il buongiorno. Non sono dell’umore giusto”. Ovviamente il riferimento è all’improvvisa notizia della morte di Raffaella Carrà, che ha scosso anche l’ex gieffina.





Proseguendo nel commentare il suo umore bassissimo, Stefania Orlando ha aggiunto ancora: “Non mi andava di trasmettervi questa mia tristezza”. Quindi, non è successo nulla di particolare alla sua persona, quindi l’assenza è stata legata esclusivamente ad uno stato d’animo negativo, legato al decesso dell’icona della musica e della televisione italiana. Ma per far stare tranquilli tutti ha voluto ugualmente fare alcune Instagram stories per spiegare nei dettagli la sua decisione.

A proposito di Raffaella Carrà, nelle scorse ore Milly Carlucci ha fatto una proposta ufficiale: “Sto guardando con emozione Carramba che sorpresa su Rai Uno, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”. Queste le reazioni degli utenti: “Dall’Auditorium Raffaella Carrà in Roma, come suona bene”, “Assolutamente sì, fatelo”, “Pienamente d’accordo con te”.