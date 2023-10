Momenti di tensione altissima a Stasera Italia, il programma condotto ogni giorno su Rete 4 da Nicola Porro. Tra gli ospiti in studio si è scatenato il caos, con il conduttore che ha fatto fatica a tenere gli animi sotto controllo. Il tema era quello che della guerra in medio oriente, del conflitto che sta insanguinando Gaza e che rischia di allargarsi in tutta l’area. Un tema che ha scatenato dibattito anche in rete con tanti commenti piovuti sulla pagina instagram del programma.

Tra chi si schiera con Israele, chi invoca ragionevolezza e chi non nasconde di simpatizzare per la causa palestinese. Scrive un utente: “I giornali israeliani parlano esplicitamente di “alcuni ministri del governo fanno a gara per sembrare il più fascista”. In Italia il mainstream monocolore pro Israele non si pone neanche il minimo dubbio su cosa sta succedendo tra Israele e Palestina, le conseguenze di ciò che sta accadendo”.





Stasera Italia, tensione tra gli ospiti sul conflitto in Israele

“E, soprattutto, cosa succederà dopo! Zero domande, Zero critica, Zero atteggiamento liberale, 100% tifo! Intanto in Palestina UNICEF: Negli ultimi 18 giorni, nella Striscia di Gaza è stato registrato un bilancio devastante per i suoi bambini, con notizie di 2.360 morti e 5.364 feriti a causa degli attacchi incessanti, ovvero, secondo le notizie, più di 400 bambini uccisi o feriti ogni giorno”.

La lite è scoppiata tra con l’ex ambasciatore di Israele Dror Eyda e Jasmine Cristallo, ex sardina ed ora esponente del partito democratico. Racconta Eyda: “I terroristi di Hamas hanno dato il via a una degenerazione morale senza precedenti – sottolinea il diplomatico -. Questi criminali hanno ucciso una donna israeliana incinta, le hanno aperto la pancia mentre era ancora in vita e hanno decapitato il feto”.

“Quelli di Hamas sono animali”, ha poi concluso. Ma la Cristallo protesta: “A Gaza – lo rintuzza – non ci sono animali, ci sono persone. Ci siamo dimenticati il principio di proporzionalità? Lei ha detto che devono morire tutti”. Racconta Libero come: “Per la cronaca: l’ex ambasciatore (né tantomeno il governo di Netanyahu) ha detto di voler uccidere i civili della Striscia, e gli unici a non aver voluto l’evacuazione richiesta da Tel Aviv sono stati proprio i terroristi islamici, che avrebbero così perso i loro scudi umani. Tuttavia, è la tesi di Eydar, la risposta di Israele deve essere dura, perché «è stata messa in discussione la tenuta e l’esistenza dello Stato ebraico»”.