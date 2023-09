Televisione in lutto, l’attrice è morta a 35 anni dopo una battaglia contro una rara forma di cancro al cervello. Per andarsene ha scelto il silenzio. La morte è arrivata ad un anno quasi esatto dalla nascita della figlia. A dare l’annuncio è stata la famiglia con un post pieno di dolore. Si legge: “È con profondo dolore che annunciamo la morte della nostra amata figlia, sorella, gemella, amica, moglie e madre, che ha lasciato questo mondo mercoledì 13 settembre. 35 anni”.

E ancora: “Ha trascorso le sue ultime settimane a casa dei suoi genitori, immersa nell’amore e nella calma, e con i suoni della natura tutt’intorno. ‘Nella sua breve vita ha realizzato così tanto. È stata una maratoneta, autrice, relatrice, attrice e ambasciatrice per gli aiuti alle donne. Siamo sopraffatti dalla gratitudine verso i tanti amici che ci hanno sostenuto con il loro amore e le loro preghiere durante questo momento difficile”.





La star della BBC Maddy Anholt è morta a soli 35 anni

“Così come gli innumerevoli infermieri, medici e il Servizio Sanitario Nazionale nel suo complesso, che l’hanno trattata con immancabile dignità e compassione”. Dignità che Maddy Anholt, star televisiva, autrice e attivista di beneficenza, che ha condotto un suo programma comico su Radio 4, ha recitato in sitcom della BBC, ITV e Channel 4 ed è apparsa in This Morning, ha mantenuto fino alle fine, lottando con coraggio.

La famiglia aggiunge che la sua eredità non scomparirà: “Il suo libro d’esordio è stato pubblicato nel 2022 e la sua prima narrativa sarà presto pubblicata. Come attrice, è apparsa in sitcom per la BBC, ITV e Channel 4, mentre come relatrice ha tenuto numerose masterclass, tra cui per il Guardian”. Eredità artistica che sarà condivisa con i fan a cui la famiglia fa un ulteriore appello.

“Vi chiediamo di non inviare fiori, ma se vi sentite spinti a fare una piccola donazione, questa raccolta fondi è stata organizzata per provvedere alla figlia di Maddy di un anno, Opal. In alternativa, potresti prendere in considerazione un contributo all’organizzazione benefica preferita di Maddy, Women’s Aid… “Maddy era una potente sostenitrice dei diritti delle donne e, dopo la pubblicazione del suo libro d’esordio, è stata invitata a diventare un’ambasciatrice per gli aiuti alle donne, cosa che ha portato avanti con l’energia e l’umorismo che la caratterizzano”.