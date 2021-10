Nonostante qualche difficoltà è terminata la prima edizione di Star in the star, il programma andato in onda i giovedì sera su Canale 5. Le prime polemiche riguardavano la somiglianza con due programmi Rai, Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato. Poi la trasmissione ha convinto poco sia la critica che il pubblico, tanto che Pier Silvio Berlusconi è stato costretto ad intervenire per fare chiarezza. Il programma non ha riscosso il successo sperato non riuscendo mai a superare i 2 milioni di ascoltatori con uno share che ha sempre oscillato fra il 10 e l’11% e adesso rischia di non essere riproposto nella prossima stagione.

Le sfide di questa stagione, però, sono andate avanti nonostante Mediaset abbia deciso di tagliare 2 delle 7 puntate previste all’inizio. E ieri sera è stato decretato il vincitore, anzi la vincitrice, di un programma considerato da molti un flop. A vincere è stata Loredana Bertè, capace di eliminare in finalissima Mina e prima ancora Lady Gaga e Michael Jackson.

Sul gradino basso del podio di Star in the Star è salito un sorprendente Michael Jackson che, fin da subito, si è capito fosse interpretato da una donna. La curiosità nei suoi confronti, per capire chi ci fosse sotto la maschera del Re del Pop, era alle stelle. E alla fine la sorpresa c’è stata eccome. Dietro la maschera di Michael c’era Alexia.





Durante la puntata si è esibita anche Anna Tatangelo che ha duettato con Michael Jackson e insieme hanno cantato il fantastico brano “The way you make me feel”, uno dei frutti della collaborazione tra il cantante americano e Quincy Jones. “Avete realizzato un sogno ragazzi. Felicissima”, dice Anna Tatangelo. I tre giudici commentano l’esibizione. Claudio Amendola commette, però, una gaffe parlando dell’interpretazione di Michael Jackson: “Non penso sia difficile corteggiarla”. L’attore romano si riferisce ad Anna Tatangelo. Ci prova Ilary Blasi a stemperare la tensione: “Siamo tutte di periferia” (riferendosi alla nota canzone ndr).

Anche Andrea Pucci parla della performance di Michael Jackson ironizzando: “Vedo una grande crescita dalla prima puntata ma alla fine hanno vinto le gambe di Anna Tatangelo”. Anna Tatangelo ha ritrovato la serenità dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio. Ora fa coppia con Livio Cori. Ed un’amica della cantante ciociara, al settimanale Di Più, aveva detto: “Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme. Anna è serena, stare con Livio la fa stare bene”.