Nuovo terremoto in tv, il programma salta dopo appena due puntate. Decisivo, sembra, i bassi indici di ascolti registrati. E dire che la trasmissione era partita con un cast eccellente, in pompa magna e accompagnata da una grande campagna pubblicitaria. Invece già dall’esordio i risultati erano stati deludenti. Cominciata il 13 marzo, la prima puntata era stata seguita da 297.000 spettatori con uno share del 1.3%; la seconda invece da 227.000 spettatori, con uno share dell’1%. Il pubblico non perderà il filo del discorso, però, visto che le puntate esauriscono il racconto in una stessa serata.



Parliamo di Stand up – Comici in Prova, il programma su Nove. Un programma, come detto, che sarebbe dovuto essere innovativo. Si tratta di un celebrity talent sulla comicità in cui dei comici insegnano l’arte della comicità ai concorrenti. Questi ultimi poi mettono in atto tutto ciò che hanno imparato, ma per scoprire come se la caveranno coloro che non sono stati protagonisti delle puntate già in onda bisognerà aspettare.







Quando torna in onda Stand Up – Comici in Prova? Non si sa. Proprio così, infatti Davide Maggio ha fatto sapere che il programma è stato “rinviato a data da destinarsi”. Adattamento italiano del format di successo inglese prevede in giuria la presenza di cinque comici professionisti (Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa) si sfideranno nel tentativo di insegnare la nobile arte della stand up comedy ad altrettanti personaggi famosi che nella vita fanno tutt’altro.



A partecipare a Stand Up – Comici in Prova personalità provenienti dal mondo dello sport, come Filippo Magnini, Sara Simeoni e Jill Cooper, della televisione, quali Filippo Bisciglia e Stefania Orlando, della cultura, con Alessandro Cecchi Paone e Giampiero Mughini, e del web come Awed, Giulia Salemi e Tommaso Cassissa. Sono loro i dieci concorrenti che si metteranno in gioco sul palco alla ricerca di una risata. Verranno formati per entrare in scena e affrontare il pubblico a colpi di gag e battute.



I vari concorrenti di Stand Up – Comici in Prova non seguono lezioni nell’arco dei quattro appuntamenti, ma ci sono lezioni e performance nella stessa serata. Le motivazioni comunque sarebbero da ricercare anche nella guerra in Ucraina, che ha spinto il canale Nove a puntare su un’offerta più consona.

