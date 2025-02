Un momento che entrerà nella storia della televisione, ma per ragioni tutt’altro che edificanti. Durante l’ultima puntata di un famoso reality show, gli spettatori sono rimasti scioccati da una scena mai vista prima in diretta nazionale: due concorrenti si sono lasciati andare a un incontro intomo esplicito, senza alcun pudore e davanti agli occhi increduli delle telecamere.

La vicenda ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando reazioni indignate per quanto trasmesso in televisione senza alcuna censura. Ma il vero dramma riguarda una delle persone coinvolte: la giovane concorrente ora dovrà affrontare non solo il giudizio del pubblico, sempre molto pungente in questo tipo di situazioni, ma soprattutto quello del fidanzato.

Temptation Island Spagna, fidanzata e tentatore vanno a letto insieme

Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Stiamo parlando dell’edizione spagnola di Temptation Island”, intitolata “La Isla de las Tentaciones”, giunta all’ottava edizione e di due fidanzati che hanno deciso di mettere il loro amore alla prova, ovvero José Carlos Montoya, noto anche per la sua carriera musicale, e la fidanzata 27enne Anita Williams, che all’interno del villaggio si è avvicinata pericolosamente al tentatore Manuel.

Durante una serata infuocata, Manuel e Anita si sono chiusi in camera e si sono lasciati andare alla passione senza alcun tipo di pudore e il tutto è stato filmato dalla telecamere all’interno della casa delle fidanzate. La scena è stata vista in diretta anche dal suo fidanzato che, infuriato, è fuggito dalla spiaggia in direzione del villaggio delle ragazze gridandole conto insulti velenosi.

Ninguna película de este año (y de este siglo si me apuráis) tiene tanta excelencia estética y argumental como las escenas de Montoya en esa isla. #LaIslaDeLasTentaciones6pic.twitter.com/PzCP8AL2SJ — Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 4, 2025

“Pu**ana. Mi hai distrutto, te ne pentirai per il resto della tua vita”, si sente dal video diventato virale sui social. Al termine di una festa, Anita e Manuel sono andati a letto e si sono scatenati con alcuni rumori e lamenti uditi anche dal resto degli abitanti di Villa Playa. “Che bello. Ci siamo sfogati e siamo andate d’accordo sessualmente”, ha confessato la ragazza. Montoya è stato avvisato dalla conduttrice che gli ha mostrato un video in diretta, il giovane ha perso la testa ed è fuggito nel villaggio delle regazze. Al momento non si sa come è andata a finire, ma sui social gli utenti si sono detti sconvolti per quanto accaduto.