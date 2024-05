Elenoire Casalegno ha avuto una figlia Swami Anacleiro, dalla relazione con Dj Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio. L’inviata dell’Isola dei famosi. Il 22 novembre 1999 è nata Swami, quando la showgirl aveva solo 23 anni: “Molti, persino i colleghi, mi considerarono una ‘folle’. Così giovane, all’apice della carriera… perché? Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Solo una donna lo sa. Arriva un momento in cui sei ‘pronta’; è difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto”.

Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, Elenoire Casalegno è una vera star della televisione italiana. Conduttrice, attrice, modella, ha costruito un curriculum al quale si è aggiunto l’ultimo ruolo all’Isola dei Famosi. Elenoire Casalegno è infatti in Honduras nelle vesti di inviata.

Elenoire Casalegno, com’è diventata la figlia Swami

“22 novembre 1999. Esattamente 24 anni fa, nascevi tu, Swami. Nonostante fossi una giovane ragazza (avevo 23 anni…oddio, ero più piccola di te… non ti far venire strane idee), ero consapevole del tuo arrivo, ti ho voluta fortemente. Ce l’ho messa tutta, ho cercato di fare del mio meglio, e non sempre ci sono riuscita; non sono una donna perfetta, e non posso essere una madre perfetta, ma ciò che non mi è mai mancato, anche nei momenti di difficoltà, di sconforto, di paura, è quel profondo sentimento che lega una madre ad una figlia: Amore. Che i tuoi pensieri possano essere leggeri, e ti possano portare lontano, oltre ogni confine”, aveva scritto Elenoire Casalegno.

Bellissima come la mamma, Swami abita a Milano e frequenta l’università. Secondo quanto si legge sui quotidiani, la giovane è fidanzata con un ragazzo. Swami Anaclerio è figlia della conduttrice e di DJ Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio, con il quale Casalegno è stata fidanzata fino a qualche anno fa, rimanendo poi in ottimi rapporti.

In una intervista Elenoire Casalegno ha spiegato il significato del nome della figlia. “Ho chiamato mia figlia Swami, perché è un nome bellissimo. Significa amore e anche il papà è felice di questa scelta – aveva detto la conduttrice in una intervista rilasciata a Elle –. Lei, Swami, è ancora troppo piccola per esprime un giudizio definitivo ma sono sicura che, quando sarà grande, anche lei apprezzerà di chiamarsi in questo modo”.