Spettacolo in lutto: tutta Italia piange il noto attore e regista. Malato da tempo, è morto a 65 anni dopo aver dedicato una vita al teatro ma anche a cinema e televisione. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare nella mattina di sabato 16 dicembre e in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Da Genova ad Agrigento. “Lo abbiamo applaudito tante volte nelle sue brillanti interpretazioni di Pirandello e dei classici greci. In questa stagione aspettavamo il suo ritorno come Odisseo, ma il suo viaggio purtroppo è terminato prima”.

“Salutiamo con commozione Sebastiano Lo Monaco”, il post del Teatro Nazionale del capoluogo ligure. Sulla pagina social del Teatro Pirandello di Agrigento, che lui ha diretto, si legge: “Appresa la notizia della morte di Sebastiano Lo Monaco, grande attore e regista, cultore e profondo conoscitore delle opere pirandelliane nonché Direttore Artistico del nostro Teatro dal 2015 al 2020, l’intera governance della Fondazione Teatro Pirandello esprime il proprio sentito cordoglio”.

Spettacolo in lutto: è morto Sebastiano Lo Monaco

Addio a Sebastiano Lo Monaco, attore e regista siracusano con alle spalle una lunga e luminosa carriera soprattutto teatrale. Impossibile citare tutte le sue interpretazioni ma ricordiamo Enrico IV, Così è (se vi pare), Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d’autore e altre opere di Luigi Pirandello, ma anche Otello di William Shakespeare, Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, Non è vero… ma ci credo di Peppino De Filippo.

Non solo teatro. Nel corso della sua carriera Sebastiano Lo Monaco ha anche preso parte a film come Festa di laurea di Pupi Avati, Misteria di Lamberto Bava; Body Guards – Guardie del corp di Neri Parenti; Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo; La vita è una cosa meravigliosa di Carlo Vanzina. E ha anche recitato in serie tv come La piovra 8, Don Matteo, L’onore e il rispetto, Il delitto di via Poma e Il commissario Montalbano.

“Sebastiano Lo Monaco è stato un attore di talento, capace di misurarsi con il cinema e la televisione ma che ha legato il suo nome al teatro in maniera indissolubile, anche come regista e produttore – le parole del sindaco di Siracusa Francesco Italai – I siracusani lo ricorderanno sempre per le numerose partecipazioni alle Rappresentazioni classiche del Teatro Greco ma il suo repertorio di personaggi era vasto e variegato, tutti caratterizzati da un’impronta personalissima. La sua scomparsa è una perdita per il teatro italiano e un impoverimento per il panorama artistico di Siracusa. Alla famiglia il cordoglio personale dell’Amministrazione e della città”.