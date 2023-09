Ventimila euro per partecipare a una festa, fino a settemila al giorno in donazioni da parte di sostenitori e fan accaniti. Il sogno nel cassetto? Per Silvia Dellai, sarebbe quello di diventare una dj, la sorella gemella Eveline, invece, si trova bene con questo lavoro. Intervistate dal Corriere del Trentino nel corso di un brevissimo soggiorno in Italia hanno raccontato la loro esistenza dorata tra Dubai e gli Stati Uniti. “All’inizio è davvero dura: serve fortuna, lavorare con le persone giuste”.

“Su Instagram mostriamo la parte più luccicante: viaggi, serate, soldi, ma dietro c’è molto sacrificio, anche fisico. Quando abbiamo iniziato eravamo giovanissime e ingenue; poteva andare in maniera diversa. Ci siamo lanciate ed è andata bene. Ora ci siamo fatte un nome e le cose vanno a gonfie vele”. Tanto che insieme al conto in banca cresce anche la fama.





Silvia e Eveline Dellai, regine dell’hard: 20mila euro per una festa

Ma da dove viene il loro successo? Dal mondo dell’hard. Ma non parliamo di OnlyFans: loro lavorano su veri set, con veri registi e professionisti del settore, e della piattaforma per adulti non hanno una buona considerazione. “Una fregatura. Chi sbarca su OnlyFans vuole soldi facili e spera di essere notata. Invece nessuno ti prende perché questo sito ha bruciato il business”.

E ancora mettono sul chi va là chi pensa tutto sia rose e fiori: “Da fuori può sembrare tutto facile, che si fanno un sacco di soldi con poca fatica, ma non basta essere belle e disinvolte. Chi prima ci giudicava, ora si è affezionato a noi. Forse ci tenevano a distanza per proteggere la nonna che ora è mancata”. I numeri, come detto, da capogiro.

“Per un party a Dubai ci hanno dato anche 20mila euro”, dice Silvia. “Poi c’è chi manda soldi senza chiedere nulla in cambio. Abbiamo un super-fan, un giovane medico di Filadelfia, che da sei mesi manda bonifici quotidiani solo perché ci vuole bene: è arrivato a mandare settemila euro in un giorno”, aggiunge Eveline.