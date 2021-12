Sta succedendo qualcosa di strano e sospetto all’interno della casa del GF Vip. A dare l’allarme (sanitario) che rischia di diventare una bomba, è Sophie Codegoni che ha fatto delle rivelazioni a dir poco sorprendenti. Durante un litigio con Valeria Marini, infatti, Sophie ha raccontato quello che ha trovato nel bagno del reality, facendo impazzire tutti. Ma facciamo prima un passo indietro: il duro scontro che c’è stato tra Valeria Marini e Sophie Codegoni è avvenuto per via della pulizia della casa, Valeria infatti ha bacchettato la giovane per non averle fatte bene.

Secondo la Marini, Sophie Codegoni è stata rea di aver lasciato la cucina in uno stato pietoso. Di fronte alle imputazioni della showgirl, l’ex tronista ha provato a giustificarsi dicendo: “Oggi è un giorno particolare perché tra due giorni i miei amici se ne vanno via, io vorrei stare con loro invece di lavare i piatti”. “Guarda me e chiudiamo – è quindi sbottata la Marini – Non stai capendo che quando siamo di turno noi dobbiamo farlo”.

“Il rispetto per la persona, che in questa casa c’è, non è accompagnato dal rispetto per la pulizia”. Irreprensibile Sophie Codegoni che a quel punto ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti sconcertati, ovvero quello che ha trovato in bagno, nel bidet: “Le cicche, la pipì per terra. Tu non hai visto niente. Noi abbiamo trovato cacca nel bidet, l’ho dovuta pulire io”.





A questo punto la giovane Sophie Codegoni perde completamente la testa: “Qui dentro in questa casa ci sono quattro persone. E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Io l’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata, ma sulla pulizia comune sono precisa”.

Risponde a questo punto Valeria Marini che conferma: “La cacca l’ho trovata pure io là”. Ora non ci resta da capire chi siano le 4 persone che fumano, fanno pipì a terra e lasciano escrementi all’interno del bidet. Quest’ultima poi, se confermata, ci sembra proprio una cosa da disagio psichico. Chi potrà essere mai? Sophie Codegoni, urgono i nomi.