Hanno del clamoroso le ultime parole dette da Stefania Orlando al Grande Fratello. A diffonderle sono stati alcuni telespettatori, che si sono fiondati sul social network X e hanno comunicato agli altri cosa avesse detto la gieffina durante un suo confessionale, a poche ore di distanza dalla nuova puntata in diretta del 17 febbraio con Alfonso Signorini.

Diversi internauti che stavano seguendo le dinamiche del Grande Fratello si sono resi conto di queste dichiarazioni pazzesche di Stefania Orlando sul programma Mediaset. Parole che sicuramente faranno discutere non poco. Andiamo a scoprire insieme cosa ha affermato e cosa tra l’altro la aspetta nel corso della serata.

Grande Fratello, cosa ha detto Stefania Orlando in confessionale

A proposito di Stefania Orlando, prima di raccontarvi delle sue dichiarazioni in confessionale, si è scoperto che il Grande Fratello ha organizzato una sorpresa per lei. La conduttrice tv potrà infatti incontrare la sua migliore amica Anna Pettinelli, che le porterà affetto e supporto in questa sua fase difficile, caratterizzata da liti con coinquilini più giovani.

Questo quanto scritto da alcuni utenti su X su Stefania: “Stefania in confessionale ha detto: ‘Questo non è un Grande Fratello, è un grande bordello (inteso come casino)‘. Mi sento male”. Signorini probabilmente le chiederà precisazioni su queste affermazioni e capiremo perfettamente cosa voleva dire la Orlando.

stefania in confessionale ha detto “questo non è un grande fratello, è un grande bordello (inteso come casino)” mi sento male💀 #helevier — Ciosca🫦 (@lamogliediJoMo) February 17, 2025

Parlando in generale di ciò che accadrà al GF, nelle prossime ore conosceremo il nome della prima finalista donna di questa edizione. E ovviamente anche Stefania è in lizza assieme alle compagne di avventura.