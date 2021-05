La storia tra Serena Enardu e Pago era stata sempre molto elettrica e aveva vissuto diversi tira e molla. A Temptation Island, ad esempio, erano entrati insieme e per uscire separati. Il riavvicinamento c’era stato durante il GF Vip numero 4. Un fuoco di paglia, la loro relazione era finita poco dopo. A dare l’annuncio della fine della relazione era stata proprio Serena Enardu che aveva utilizzato il suo profilo Instagram per rispondere alle domande di chi si chiedeva cosa fosse successo con Pago.



Serena Enardu era stata come sempre molto diretta e sincera con i suoi follower, con i quali si è pure scusata: “Mi dispiace di aver fatto quella Storia, tempo fa, in cui vi coinvolgevo in un ritorno”. La Enardu faceva riferimento, naturalmente, al ritorno di fiamma con Pago. Che però si era rivelato un fuoco fatuo. Serena Enardu aveva poi aggiunto “Non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo dei gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso”, tanto per sgombrare il campo dagli equivoci.



Ognuno per la propria strada, nonostante le belle parole. Nell’ultima sua diretta Instagram infatti Serena Enardu è tornata sull’argomento sottolineano che la love story con Pago è stata la “storia più importante” della sua vita. E ha aggiunto: “Vivo con serenità. Ci abbiamo provato e riprovato ma quando le cose non funzionano bisogna dire basta”.







Insomma, se qualcuno sperava che si potesse a breve assistere ad un colpo di scena, con tanto di ritorno in love, si metta il cuore in pace. Non c’è alcuna ri-unione in vista. “Voglio stare da sola, ci sto bene. Potrei anche restare single a vita”, ha infatti precisato Serena Enardu aggiungendo poi che i corteggiatori non le mancano.

Nata il 19 luglio del 1976 a Cagliari, Serena ha una gemella, Elga, e Gianfranco, il fratello maggiore.

Sua madre aveva un negozio di abbigliamento a Cagliari. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, Serena ha avviato l’attività di imprenditrice aprendo un centro di telefonia in provincia di Cagliari. L’influencer sarda è diventata famosa dopo aver preso parte ad alcuni spot pubblicitari prima di diventare tronista di Uomini e Donne. Serena ha un figlio, Tommaso, nato da una relazione che la ragazza ha avuto prima di partecipare al programma ideato e condotto da Maria De Filippi.