Volano stracci al GF Vip 6 che questa volta è iniziato in maniera a dir poco rocambolesca. Ma figuriamoci se Alfonso Signorini non avrebbe sfruttato una situazione come questa. Duro confronto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: le due opinioniste hanno dato vita a un battibecco social nei giorni scorsi e Alfonso Signorini ha promesso al pubblico di Canale 5 che avrebbe permesso loro di confrontarsi. Lo scontro Volpe-Bruganelli è andato avanti anche in diretta tv. Il fatto scatenante è stato una foto che ritrae Sonia con Giancarlo Magalli.

Come sappiamo fin troppo bene, la Volpe non ha un buon rapporto con il conduttore e vedere la sua collega a fianco a lui l’ha infastidita parecchio. È iniziato così lo scontro social, che sta continuando anche nello studio di Canale 5. A questo punto Sonia Bruganelli ha raccontato quanto accaduto durante la serata in cui ha incontrato Magalli. L’opinionista ha fatto sapere che si trovava in un locale, dove era presente anche Giancarlo. Quest’ultimo avrebbe iniziato a parlare con Paolo Bonolis.

Poco dopo però Magalli ha iniziato a commentare il lavoro di Sonia Bruganelli, alla quale ha chiesto come si trova a svolgere il ruolo di opinionista a fianco ad Adriana. A questa domanda, la Bruganelli ha risposto semplicemente di essere molto diversa dalla collega. Poco dopo, la moglie di Bonolis ha spiegato di essere stata lei a chiedere a Magalli di scattare una foto insieme.

Sonia Bruganelli a questo punto ha accusato poi la Volpe di aver esagerato, in quanto non crede che sia stato carino dire “Dio li fa e poi li accoppia”, visto che da anni riserva pesanti critiche a Giancarlo. Sonia poi ha assicurato di aver scritto in privato alla Volpe, su Whatsapp: “Ma lei ha voluto fare in pubblico. Lo capisco, per il lavoro che fa”.

Adriana non è riuscita a dare chissà quale risposta, oltre al fatto che a detta sua non ci sarebbe nulla da aggiungere. Ribattendo, Sonia Bruganelli ha raccontato: “Dal secondo giorno, non mi saluti, non mi guardi e siamo amiche?”. Da parte sua, Adriana le ha rinfacciato di non averle risposto in modo carino quando le ha chiesto il motivo per cui non la segue su Instagram, prima di che iniziasse il reality. Il nulla cosmico.