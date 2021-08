Negli ultimi tempi diverse polemiche hanno colpito Sonia Bruganelli. Prima la foto col jet privato che ha scatenato parecchi follower. Salvo poi smorzare il polverone spiegando che l’aereo serve per gli spostamenti della figlia Silvia che ha un problema cardiaco grave dalla nascita. Poi la foto mentre firma il contratto per la partecipazione al Grande Fratello Vip. Il dettaglio è che Sonia si sta facendo fare una pedicure nel frattempo. Pioggia di critiche, of course.

Fatto sta che ogni post, frase o movimento di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e nota produttrice tv, viene passata agli infrarossi. Segno di una popolarità crescente. La fama, però, si paga, e allora ecco che spesso e volentieri i follower, fan o presunti tali, non le perdonano nulla. Arrivando a criticarla per ogni minima virgola fuori posto. Ebbene nelle ultime story su Instagram l’imprenditrice ha raccontato cosa è avvenuto nella serata di giovedì 5 agosto…

Sonia Bruganelli e suo marito Paolo Bonolis hanno trascorso una serata in completo relax. Ci troviamo a Roma e si vede prima una magnifica terrazza dove con alcuni amici Sonia ha preso un aperitivo. Poi la serata si è conclusa e a questo punto nel video viene ripresa una scena particolare. Paolo Bonolis accompagna sullo scooterone un’altra donna. Come avrà reagito sua moglie Sonia?





Paolo Bonolis accompagna sulla moto Laura Cremaschi, volto noto del cast di “Avanti un altro”. La scena viene ripresa dalla stessa Sonia Bruganelli che prende la cosa con grande savoir faire. Infatti la moglie di Paolo scrive sulla story: “La strana coppia” mostrando pure l’emoticon della risata. Dunque nessuna scenata di gelosia, d’altra parte cosa vi aspettavate da una donna intelligente e così sicura di sé?

Presto per Sonia Bruganelli inizierà una nuova avventura tv. La vedremo infatti nei panni dell’opinionista al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini che ha fatto davvero un colpaccio aggiudicandosela. Proprio per l’occasione la produttrice ha anche chiesto ai suoi follower i nomi di alcuni stilisti che possano vestirla durante la trasmissione. Saranno quattro, in particolare, i nuovi brand selezionati. Un modo per promuovere giovanti talenti emergenti. Allora, cosa aspettate? Fatevi sotto!