Sonia Bruganelli non sarà in studio, al GF Vip 6, lunedì prossimo. Si sapeva, era trapelato nei giorni scorsi che la moglie di Paolo Bonolis e quest’anno opinionista di Alfonso Signorini non ci sarebbe stata perché in vacanza a Dubai. Ad anticipare questa indiscrezione era stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

“Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del GF Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non avrà sostituita e che ci sarà solo Adriana”, aveva spiegato il giornalista.

Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi al GF Vip: la sua reazione

E dunque il 3 gennaio 2022, per la prima puntata del nuovo anno, la poltrona accanto a quella di Adriana Volpe non rimarrà vuota. Ci sarà Laura Freddi, proprio la ex fidanzata storica di Paolo Bonolis, oggi marito di Sonia Bruganelli. Storia vecchia, che risale a circa 30 anni fa quando la showgirl di Non è la Rai aveva da poco compiuto 19 anni, come ha successivamente confessato a Caterina Balivo a Vieni da Me.





“Laura Freddi sostituirà per una puntata al GF Vip 6 Sonia Bruganelli che sarà a Dubai con la famiglia per passare il Capodanno”, ha svelato il sito TvBlog ipotizzando anche una sorta di “vendetta” di Alfonso Signorini dopo il battibecco avvenuto in puntata, quando lady Bonolis ha lasciato lo studio per poi chiarire successivamente.

Ma sarà davvero così? No, perché l’indiscrezione è arrivata ovviamente anche alla diretta interessata, che si è premurata di dare la sua versione dei fatti. Come ha reagito quindi Sonia Bruganelli? “Ma lo abbiamo deciso insieme”, ha commentato su Instagram aggiungendo un augurio (“Daje tutta”) a Laura Freddi, che ha ripostato il tutto tra le sue Storie.