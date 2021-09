L’estate è finita ed è giunto il momento dei nuovi programmi tv che sono pronti a tenerci compagni durante l’inverno. Uno tra tutti, il Grande Fratello Vip che inizierà fra meno di una settimana. Insomma, tra pochi giorni i vipponi varcheranno la soglia della casa più amata e sorvegliata d’Italia. La lista dei concorrenti che faranno parte della nuova edizione del GF Vip è stata appena svelata e Sonia Bruganelli, una delle due nuove opinioniste, ha commentato il cast su Instagram.

“Uno non so davvero chi sia…”. Ma di chi si tratta? La moglie di Paolo Bonolis sulle sue Instagram Stories ha pubblicato la foto della cover di Tv Sorrisi e Canzoni con il cast al completo. “Uno non so davvero chi sia… Diventerà sicuramente il mio preferito, vedrai!”, ha commentato scrivendo direttamente sulla foto. Una didascalia simpatica che cerca di smarcarsi dalle polemiche, quasi sicure ad ogni post di Sonia Bruganelli.

Come saprete, la 47enne è pronta a gettarsi in questa nuova avventura e, a sette giorni dall’inizio, appare molto carica e vogliosa di iniziare. Già si è parlato a lungo del poco feeling, per usare un eufemismo, tra Sonia Bruganelli e la sua compare in studio: Adriana Volpe. In ogni caso la scelta è stata fatta e la convivenza sarà obbligatoria. Ufficializzati intanto i primi sei concorrenti del GF Vip 6.





Dentro la casa, che presenterà dei locali completamente nuovi, ci saranno sicuramente Katia Ricciarelli, l’ex Ued Sophie Codegoni, l’ex Miss Italia e conduttrice Manila Nazzaro, la showgirl Raffaella Fico e l’influencer Soleil Sorge. Oltre alle 13 puntate del lunedì sera, ore 21:30 su Canale5, sono previsti anche otto appuntamenti il venerdì.

Solo la settimana scorsa, in attesa di vivere questa nuova esperienza, Sonia Bruganelli ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con alcune delle sue migliori amiche. Dopo le polemiche innescate dai soliti hater che parlano di ‘raccomandazione’ essendo la moglie di Paolo Bonolis, trascurando il fatto che Sonia è una produttrice molto apprezzata, ecco spuntare il post sulla particolare uscita.