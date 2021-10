Il ruolo di opinionista sembra essere stato cucito su misura per lei. Sonia Bruganelli è una delle due opinioniste della sesta edizione Grande Fratello Vip. Fa coppia con Adriana Volpe e tra le due le polemiche in questo primo scorcio di reality non sono mancate. L’ultima è quella che riguarda un selfie scattato dalla moglie di Paolo Bonolis che la immortala insieme a Giancarlo Magalli, nemico giurato di Adriana Volpe.

Per lei si tratta di una esperienza inedita dal momento che per la prima volta si sta cimentando in un ruolo completamente nuovo. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha ribadito che stata convinta dai figli, grandi fan del reality, ad accettare l’opportunità. I suoi due figli più grandi, Silvia e Davide, si alternano nel programma: “Sono fan e conoscono alcuni concorrenti”. Poi ha parlato dei consigli che le sta dando suo marito.

“Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr). Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. […] Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene”. Un altro grande suggerimento è quello di essere coerente, senza ferire le persone.





Ma quello che stupisce di più è che Paolo Bonolis la aspetta sveglio dopo le puntate. L’opinionista non ha nascosto infatti di non avere mai le chiavi di casa con sé, perché non ci pensa. Nei primi momenti Paolo pare faccia finta di niente, poi inizia a commentare la puntata e ne nasce un dibattito. Anche suo figlio Davide si diverte spesso a contestare i suoi interventi.

I suoi pensieri sempre taglienti e il suo spirito combattivo le hanno consentito di farsi conoscere dal grande pubblico, dal momento che Sonia Bruganelli è una produttrice e ha sempre lavorato dietro le quinte della televisione. Tuttavia quella del GF Vip sarà la sua ultima esperienza in tv. A Tv Sorrisi e canzoni ha detto di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista in futuro: “La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela”. Evidentemente questo ruolo inedito non l’ha pienamente convinta e così con tutta probabilità Sonia Bruganelli non ripeterà l’esperienza al GF Vip.