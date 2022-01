Tra i tanti argomenti trattati nella puntata di lunedì 17 gennaio 2022 del GF Vip 6 anche il faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Le due, opinionista e concorrenti, hanno avuto l’opportunità di chiarire il battibecco che le ha viste protagoniste sin dalla scorsa diretta, con tanto di retroscena raccontato dalla moglie di Paolo Bonolis avvenuto tempo addietro e che in realtà non avrebbe voluto svelate.

Ma andiamo con ordine. Tutto è nato venerdì scorso, quando i gieffini hanno formato dei gruppi, appellati in maniera poco simpatica da Sonia Bruganelli. E quella battuta non è passata inosservata alla showgirl che, quindi, non ha esitato a commentare in maniera piuttosto piccata.

Sonia Bruganelli, il retroscena dello scontro con Nathaly Caldonazzo

“Sonia non sei stata molto carina, probabilmente non sai cosa ho fatto, una che ha lavorato in 60 spettacoli non mi sembra che non abbia mai fatto niente”, le parole della gieffina. E Sonia Bruganelli ha provato a scusarsi, salvo poi rivelare un aneddoto risalente a diversi anni fa: “Non voglio entrare nella dinamica. Credo un po’ mi conosca. È venuta tanto tempo fa quando avevo una linea di abbigliamento per bambine. È stata all’inaugurazione grazie a un amico comune che l’ha portata”.





“Diciamo che c’è stata una cosa non proprio carinissima e non mi va di dirla”. Ma poi, ancora Sonia Bruganelli: “Diciamo che in quanto Nathaly Caldonazzo voleva un cadeaux e io le ho detto ‘Ma che è Julia Roberts?’ Il mio amico poi mi ha detto che Nathaly aveva già fatto stampare il nome della figlia sulla borsa e l’avrebbe voluta. Non potevo regalarla”. A quel punto è la concorrente a finire il racconto e parlare di incomprensione.

È arrivato il momento del chiarimento tra Sonia e Nathaly… ma al momento nessuna speranza di riuscita. #GFVIP pic.twitter.com/ysoVYdgSZh January 17, 2022

“Guarda era stato proprio l’amico comune a dirmi che ci sarebbe stato un regalo e allora io l’ho chiesto, ma infatti poi l’ho pagata 80 euro la borsa”. E ancora, rivolgendosi a Sonia Bruganelli che a sua volta non ha gradito la frecciatina sull’aereo privato: “Hai tirato fuori tu questa storia. Ci sarei andata comunque perché vicino casa”.