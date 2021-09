Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la resa dei conti nella quinta puntata del GF Vip 6. Alfonso Signorini l’aveva anticipato al pubblico che le due opinioniste si sarebbero affrontate in diretta e così è stato. Un passo indietro: tutto è iniziato nel weekend, quando la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo Instagram un selfie con Giancarlo Magalli, il conduttore con cui Adriana Volpe ha chiuso i rapporti.

E subito è arrivata la sua risposta, sempre via social: “Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento, che belle che sono! Ma quanto son bellini? Tanto. Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì”. E sì, è successo che la foto di Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli ha infranto ogni possibilità di miglioramento per il loro rapporto, già teso prima dell’inizio del GF Vip 6. In diretta ha preso la parola per prima lady Bonolis, davanti a un’Adriana Volpe con un secchio di pop corn in mano.

Sonia Bruganelli provoca ancora Adriana Volpe dopo il GF Vip 6

“La realtà è che siamo andati in questo ristorante insieme a quattro persone, tra cui Magalli – ha spiegato Sonia Bruganelli – Magalli mi ha detto che ha saputo della mia esperienza al GF Vip 6 e mi ha chiesto come mi trovo e ho risposto che siamo molto diverse. Sono stata leggera è vero, ma credevo che lei avesse una forza interiore diversa. Le ho anche scritto su Whatsapp, ma lei ha preferito rispondere in maniera pubblica”.





E Adriana Volpe, furiosa con Sonia Bruganelli: “Ho poco da aggiungere, hai detto che non sono nemmeno tua amica. Ah perché lo siamo? Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno, non siamo amiche”. E ancora: “Dopo averlo insultato (Magalli, ndr) per 8 anni? Ma la mia storia la conosce?”. Finita qui? Nemmeno per sogno.

Ancora una volta a lanciare la frecciatina è stata Sonia Bruganelli, che ha postato un’altra foto su Instagram dopo quella con Giancarlo Magalli. Attraverso uno scatto con il figlio Davide Bonolis in una pausa della diretta del GF Vip 6 ha scritto: “Le cose che contano … lui con me sempre. Tutto il resto è frustrazione”. Chiaramente tutti hanno intravisto l’ennesima provocazione alla collega, che però almeno per il momento non ha raccolto.