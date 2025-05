Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui progetti futuri di Paolo Bonolis per la prossima stagione televisiva. Il famoso conduttore è reduce da una stagione di grandi successi a Mediaset: Ciao Darwin e Avanti un altro. E dopo l’estate? Nei giorni scorsi si è parlato di un suo possibile ingresso nella giuria di Tu sì que vales al posto di Luciana Littizzetto. In questo caso, Bonolis ricoprirebbe un ruolo del tutto inedito per lui, abbandonando momentaneamente la conduzione per sedersi al tavolo dei giudici. Un po’ come successo ad Amadeus ad Amici.

Ma questa è solo una delle ipotesi sul tavolo. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo nell’ultimo numero del settimanale Oggi, per Bonolis sarebbe in arrivo un progetto ben più ambizioso, sempre a Cologno Monzese. “Gira voce che sia allo studio un nuovo progetto cucito su misura per lui…”. E c’entra anche la sua ex moglie, Sonia Bruganelli.

ALLIANZ STADIUM, TORINO, ITALY – 2025/01/12: The television presenter Paolo Bonolis looks on during the Kings League world cup nations final match between Brazil and Colombia . Brazil wins 6-2 over Colombia. (Photo by Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images)





“Il nuovo programma dovrebbe essere sperimentato in una fascia oraria inedita…”, ha scritto Dandolo. L’idea di Mediaset, dunque, sarebbe quella di rilanciare Bonolis con un format innovativo, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua carriera. Oltre a questo, Dandolo ha confermato che Bonolis tornerà anche alla guida di Avanti un altro, mentre è previsto il ritorno del suo storico programma “Il senso della vita”.

Ma c’è un dettaglio in particolare che rende questo ritorno ancora più significativo. Come scrive Dandolo: “Ciò che è certo è che a gioire per la sua riconferma al Biscione è stata in primis la sua ex moglie Sonia Bruganelli, la cui società di casting e produzione lavora per i programmi di Paolo Bonolis…”

Un passaggio che evidenzia come, nonostante la separazione, il legame professionale tra i due sia rimasto solido e fruttuoso, nonostante la fine del matrimonio. Il ritorno in grande stile di Bonolis potrebbe rappresentare anche un rilancio per le attività della Bruganelli, che da anni cura con successo il dietro le quinte delle produzioni legate all’universo Bonolis.