Volano stracci in diretta tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan. Il tutto è successo durante l’ultima puntata del GF Vip, quella del 24 febbraio 2022. Le cose si sono fatte incandescenti praticamente subito: con un confronto a a quattro tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Alfonso Signorini ha organizzato la discussione nella mistero room, all’interno della casa di Cinecittà. Naturalmente, la cosa è avvenuta prima dell’uscita della Ricciarelli, eliminata poco dopo dal televoto.

Tensione altissima tra le quattro, che negli ultimi giorni hanno discusso molto più del solito. Come sapete, da una parte Soleil e Katia e dall’altra Manila e Miriana Trevisan, attaccata dalla Sonia Bruganelli. Sì, proprio così, ad intromettersi nella vicenda anche la moglie di Paolo Bonolis. L’opinionista infatti, non ha gradito le uscite di Miriana nei confronti di Katia Ricciarelli. A questo punto, l’opinionista in studio non ci è andata leggera e ha detto di non poter tollerare che la Trevisan abbia aiutato Katia Ricciarelli perché anziana.

“Hai una voce piagnucolosa terribile… Mi dai fastidio… Continui a inzigarla e poi vai dicendo quante cose belle hai fatto per lei… Sei ridicola e fastidiosa…”, dice indispettita Sonia Bruganelli. Poi continua con determinazione: “Hai detto una cosa bruttissima. Hai detto che hai aiutato una persona anziana, ed è bruttissimo da dire… Se l’aiuti per avere qualche applauso non vale niente…”.





Parole dure quelle di Sonia Bruganelli che solo alcuni giorni fa ha non si è tirata indietro nell’attaccare Alex Belli. Adesso però è la volta dell’offensiva contro Miriana: “Non ti senti subdola?”, dice Sonia. Poco dopo anche Katia Ricciarelli si scaglia contro Miriana Trevisan: “Sei cattiva”.

Katia Ricciarelli sfrutta l’assist di Sonia Bruganelli per sparare a zero nei confronti di Miriana. L’ex moglie di Pippo Baudo dice: “Fai tanto la buona nei confronti dell’anziana…Prima mi aiuta e poi mi vota…”, puntualizza. Ma la Trevisan si difende così: “Le sono sempre state riportate cose distorte…”. Ma è davvero così?