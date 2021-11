Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, altro che tregua. A quanto pare nell’ultima diretta tra le due opinioniste di questa edizione del GF Vip si è riaccesa la lite. Sarebbe accaduto tutto durante un blocco pubblicitario, quindi il pubblico di Canale 5 non ha visto né sentito niente, ma andiamo con ordine. A far scoppiare la miccia la discussione avvenuta tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge.

La prima è accusata di essere una doppiogiochista, la seconda di avere poco rispetto per le altre donne. Alfonso Signorini ha chiamato entrambe per parlare dello scontro avvenuto a causa di un arricciacapelli non pulito. “Ogni volta inizia ad attribuirmi degli aggettivi poco gradevoli per poi accusarmi di voler fare la guerra, io non sopporto più questo vittimismo”, le parole di Soleil, che aveva attribuito il nervosismo di Miriana alla menopausa.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, lite durante la pubblicità

Proprio su quest’ultimo punto, la menopausa, il dibattito si è infiammato. Anche in studio, dove Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono divise rispettivamente tra chi ha preso le difese della showgirl (a cui poi ha regalato l’immunità) e chi invece si è sentita ancora una volta più vicina alla posizione dell’influencer.





E ora veniamo al retroscena. Secondo quanto reso noto sui social da una persona presente tra il pubblico, dopo questo scontro le due opinioniste avrebbero cominciato a discutere durante uno stacco pubblicitario. E sarebbero volate parole grosse: “Sei l’apoteosi della donna fragile e debole” avrebbe detto Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe durante il fuori onda.

SONIA E ADRIANA HANNO INIZIATO A SCANNARSI DURANTE LA PUBBLICITÀ E SONIA LE HA DETTO “TU SEI L’APOTEOSI DELLA DONNA FRAGILE E DEBOLE” SI STAVANO PER MENARE VE LO GIURO RAGA #GFVIP November 29, 2021

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, sostiene sempre ‘la talpa’ in studio, “hanno iniziato a scannarsi” e addirittura “si stavano per menare”. Non è la prima volta che le due spalle di Alfonso Signorini hanno posizioni opposte. In generale, poi, sul ruolo di alcune donne nella Casa non si trovano mai d’accordo e i loro giudizi sullo scontro Miriana-Soleil ne sono l’ennesima dimostrazione.