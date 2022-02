Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran tutti insieme ma forse poco appassionatamente nella Casa. Anche perché l’attore, tornato da pochi giorni al GF Vip 6 e di nuovo vicino alla moglie, ha deciso di stravolgere tutto. Addio amore libero tanto sbandierato in questi mesi, ha detto alla modella di voler cambiare delle cose nella loro vita sentimentale.

“Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone – ha detto Alex Belli – Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività’”. Delia Duran inizialmente è sembrata un po’ titubante, poi ha risposto in maniera positiva alla richiesta del marito: “Ci sarà”. Dunque il capitolo Soleil Sorge è chiuso?

Soleil Sorge svela gli insulti a Alex Belli

A proposito di Soleil Sorge, non è sfuggito ai telespettatori un momento di confidenza a Katia Ricciarelli. Secondo l’influencer, durante una lite Delia Duran avrebbe dato uno schiaffo ad Alex Belli ma in questo caso la questione sarebbe stata insabbiata. Al contrario di quanto accaduto ad Alessandro Basciano, punito con una nomination d’ufficio durante la scorsa puntata.





“Soleil Sorge che smerda il provvedimento dato ad Alessandro, gli autori e i due pesi e due misure – si legge su Twitter – Alessandro é stato ripreso per il modo, però a Delia che ha tirato uno schiaffo ad Alex non é stato detto niente”. E tac censura”. Ora un’altra rivelazione dell’influencer su quello che è successo fuori dalla Casa ma che lei ha sentito bene.

Alex chiede cosa hanno urlato.

Non è la prima volta che alcune persone si radunino fuori dal giardino e poco fa lo ha fatto un gruppetto di hater di Alex Belli. Come svelato da Soleil Sorge, avrebbero gridato una serie di insulti all’indirizzo dell’attore. Che, in imbarazzo, ha provato a frenarla dicendo “No, lascia stare, lascia stare”, ma lei l’ha detto con un pizzico di soddisfazione. “Sai cosa urlavano prima fuori? Dicevano Alex è un pezzo di mer.., Soleil non fidarti di Alex”.