Soleil Sorge e la truffa da 5 milioni di euro con le cryptovalute. Venerdì 1 aprile l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip la notizia sulla vippona e giudice de La Pupa e il Secchione Show è circolata sul web scatenando un polverone.

Secondo alcuni siti Soleil Sorge sarebbe stata complice di tale raggiro per la sponsorizzazione di cryptovalute da 5 milioni di euro. Come riportava il sito Biccy “Pare infatti che Soleil Sorge si sia aggiunta alla lista dei personaggi famosi che promuovono cryptovalute. Il problema è che la cryptovaluta che sponsorizza sembrerebbe essere una truffa e molte persone che hanno creduto in lei avrebbero perso tutti i soldi. Si parla addirittura di 5 milioni di euro”.





Soleil Sorge e la truffa delle cryptovalute: sui social la verità

“Per adesso la diretta interessata non ha rilasciato commenti in merito, ma probabilmente lo farà presto visto che i media sono stati avvisati. La notizia arriva da fonti più che attendibili e questo purtroppo potrebbe costarle il posto a La Pupa e il Secchione Show, visto che Barbara D’Urso sicuramente si dissocerà da questa storia”, si leggeva ancora nell’articolo.

Dopo qualche ora è stata la stessa Soleil Sorge a parlare sui social e a raccontare la verità sulla notizia circolata sul web: “Oggi sono state fatte delle dichiarazioni sul mio nome, estremamente gravi. Dicono che io sia complice in una specie di truffa e non so nemmeno di cosa si tratti. Ad ogni modo ho qui il colpevole che mi ha dato un pacco mentre stavo partendo per Milano, dicendomi che era un bellissimo regalo per Dayane”.

“Togli la giacca se hai il coraggio adesso – dice Soleil Sorge nella Instagram Stories – Ora sono qui a tenere la porta, lui è qui dentro e stiamo aspettando le forze dell’ordine che arrivino per portarlo dove è giusto che vada. Vi faccio vedere la faccia del grandissimo cogl*** che ha truffato per 5 milioni di euro diversi di voi, l’uomo è Marco Vernile”. Alla fine del video di Soleil Sorge si vede, Nicolò De Devitis, inviato de Le Iene, si è mostrato proprio con l’ex vippona rivelando a tutti che era stata vittima di uno scherzo del programma di Italia Uno.