Manca poco alla nuova diretta del GF Vip 6 e Soleil Sorge sarà sicuramente ancora protagonista. Intanto perché è finita in nomination, attaccata da diverse vippone durante lo scorso appuntamento col reality, ma del resto da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, l’influencer si è trovata al centro delle polemiche, accusata di seminare discordia tra i concorrenti, di essere poco educata e di fare strategie per creare contrasti tra gli inquilini.

Non dimentichiamo poi la “chimica artistica” con Alex Belli, ormai fuori dal GF Vip 6 ma di fatto sempre presente visto che rientra per confrontarsi con lei o gli altri una puntata sì e una no. E nelle scorse ore l’attore ha voluto inviare un altro messaggio a Soleil Sorge, sua compagna di avventura nella Casa.

Soleil Sorge tradita da Gianmaria Antinolfi

“Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!”, il tweet di Alex Belli per Soleil Sorge. Che com’è noto ha un ex nella Casa del GF Vip 6: Gianmaria Antinolfi.





I due hanno avuto un rapporto molto altalenante da quando sono rinchiusi al GF Vip 6, dunque da settembre scorso. Ma soprattutto Soleil Sorge avrebbe un fidanzato fuori ad attenderla di cui ha parlato più volte al reality ma senza mai fare il suo nome. E qui entra in gioco l’imprenditore napoletano, a cui l’influencer aveva confidato in gran segreto l’identità di questo ragazzo.

Gianmaria rivela il nome del fidanzato di Soleil ✈️✈️ pic.twitter.com/XPdGB1WTCq January 4, 2022

Gianmaria Antinolfi le avrebbe promesso di non rivelare il nome, ma secondo quanto si sente su un video che gira in rete le cose stanno andando diversamente. Dopo una lite, parlando con Sophie Codegoni, avrebbe affermato di sapere tutto sul fidanzato di Soleil Sorge per poi rivelare il suo nome: Carlo Domingo. Nome che in realtà era già uscito tra le pagine del gossip, anche se né Soleil né Gianmaria lo sanno. Ma quest’uscita che sa di tradimento (dice a Sophie che “non si deve assolutamente sapere”) dell’imprenditore non è stata certo presa bene dal pubblico.