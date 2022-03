Momenti di tensione tra Soleil Sorge e Mila Suarez a La pupa e il secchione. Il botta e risposta è iniziato quando la modella marocchina ha ammesso di non credere al futuro matrimonio tra Mirko Gancitano, secchione della trasmissione, e Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. La Suarez ha fatto presente che in questo periodo va di moda inscenare finite nozze all’estero. La donna alludeva chiaramente al finto matrimonio tra il suo ex fidanzato Alex Belli e Delia Duran.

A quel punto Soleil Sorge, forse per difendere il suo ‘amico’, ha detto: “Forse ti rode che non ha sposato te”. A quel punto la Suarez che replicato: “Forse rode a te che ti ha scaricato”. E Soleil: “Hai visto un altro programma”. Tra l’alttro Mila Suarez ha precisato di aver fatto pace con Alex dopo i litigi del passato e ha chiarito di non aver apprezzato il comportamento di Soleil nei confronti di Delia. “Forse quello è il tuo caso”, ha controreplicato l’influencer italo-americana, che ha invitato la Suarez a parlare di sé e non di Alex Belli.

“Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto”, ha detto Soleil Sorge. Per l’occasione, La Sorge è stata sostenuta del collega Federico Fashion Style, con il quale ha instaurato subito una bella complicità. Insieme, prima dell’ingresso di Mila Suarez, hanno criticato ferocemente altre due Pupe: Asia Valente e Marialaura De Vitis (ex fidanzata di Paolo Brosio).





Si tratta di due Pupe che non sembrano piacere particolarmente a Soleil Sorge e Federico Lauri. I due le hanno attaccate senza scrupoli. Forse il motivo lo capiremo solo più avanti. Ma riguardo la tensione tra Mila Suarez e Soleil, nessun commento da parte di Aex Belli. L’attore non è intervenuto nella catfight. Da quello che si sa, Belli non ha guardato in diretta la prima puntata della nuova trasmissione di Barbara D’Urso.

Voci di corridoio fanno sapere che Alex si è concesso una serata romantica con Delia Duran dopo la fine del Grande Fratello Vip. La coppia è stata pizzicata da Zuma, uno dei locali più esclusivi e romantici della Capitale. Forse è per questo che Soleil Sorge era così nervosa?